Em alta na Globo, Juan Paiva é escalado para série de galã de Vale Tudo

Juan Paiva, o Samuel de Dona de Mim, já tem um novo trabalho em vista na Globo. Ele fará parte do elenco da nova série Jogada de Risco, idealizada por Cauã Reymond, o César de Vale Tudo. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

Basicamente, a série vai mostrar os podres nos bastidores dos esportes no país. Paiva será um jovem atleta agenciado pelo personagem de Cauã. O galã de Vale Tudo também vai dirigir algumas cenas no projeto, que contará com apenas oito episódios.

O início das gravações acontece em novembro. Com Vale Tudo em sua última semana, Cauã vai ter mais tempo para mergulhar em seu projeto. Contudo, Juan vai emendar os trabalhos. Dona de Mim só deve terminar no início de janeiro de 2026.

Além de Juan, a atriz Bruna Griphao está confirmada no elenco. Ricardo Teodoro, o Olavo de Vale Tudo, também foi confirmado. Marina Sena, que roubou a cena com Glorinha em Garota do Momento, também faz parte do projeto.

