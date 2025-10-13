Recifense Dianna Sena participa de reality da Globo que vale R$ 1 milhão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora foi selecionada entre mais de mil criadores para competir nas Willimpíadas, novo quadro do Domingão com Huck, na Globo.

Presença pernambucana na tela da Globo! A publicitária e criadora de conteúdo Dianna Sena, de Recife (PE), foi uma das selecionadas para participar das Willimpíadas, novo reality exibido no Domingão com Huck, da TV Globo, em parceria com o willbank.

A competição estreou neste domingo (12) e vai premiar o vencedor com R$ 1 milhão.

Carreira e trajetória digital

Mãe de Bento (12), Tomé (10) e Zara (4), Dianna é publicitária, comunicadora e atua como produtora de conteúdo digital. Seu trabalho nas redes sociais aborda temas como entretenimento, turismo, gastronomia, moda, saúde e beleza, sempre com foco no universo materno e familiar.

Ela é embaixadora nacional do festival gastronômico Restaurant Week e colunista da Revista Mensch e da Rádio Nova Brasil FM. Suas principais praças de influência são Recife e São Paulo, com forte presença também no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

“Pois é, minha gente, acabou o mistério! Estou participando das Willimpíadas, um reality da TV Globo em busca de um milhão de reais. Quero todo mundo torcendo por mim!”, anunciou Dianna em suas redes sociais. A influencer compartilhou ainda que está garantida na nova fase da competição.

Ao longo da carreira, Dianna já produziu campanhas para grandes marcas como Netflix, Disney, Paramount, Lego, Huggies, Sadia, Forno de Minas, Renault, Ford, Ferreira Costa, Tupan, Vitarella, Treloso, Malwee, Malwee Kids e Alphabeto, entre outras.

O processo seletivo das Willimpíadas foi bastante concorrido: mais de mil influenciadores disputaram apenas 200 vagas, sendo 100 clientes do willbank e 100 criadores de conteúdo que se destacaram em suas plataformas digitais.