Celebridades

A Fazenda 17: Ex-affair de Neymar revela mensagem do jogador após ser eliminada do reality

Gabily, eliminada da edição de "A Fazenda 17", contou detalhes sobre sua relação com Neymar e Bruna Biancardi, atual do jogador, e revelou mensagens.

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2025 às 12:34
Imagem de Gabily, Neymar e Bruna Biancardi
Imagem de Gabily, Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Gabily, a primeira eliminada de "A Fazenda 17", contou mais detalhes sobre a saída do confinamento durante o Domingo Espetacular.

Ao pegar no próprio celular pela primeira vez, a cantora não hesitou em ligar para Bruna Biancardi, a noiva de Neymar, que chegou a fazer campanha para a permanência de Gabily na casa.

A influenciadora não atendeu no momento, mas a ex-peoa fez questão de demonstrar o carinho pela amiga.

Relação de Gabily, Bruna e Neymar

Ainda de acordo com a ex-fazendeira, Bruna já tinha conversado com ela por meio do celular do pai. “Ela só perguntou como que eu tô, já combinei de ir para lá essa semana”, contou.

Para surpresa da cantora, Neymar também deixou alguns recados para ela: “Ele mandou mensagem aqui também, o Neymar: ‘espero que você esteja bem, usa isso ao seu favor. Tire onda, leve na esportiva que tudo isso pode te ajudar, um beijão’”, revelou a ex-peoa.

