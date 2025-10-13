Iza do Amparo apresenta exposição Geratriz_Iza em Olinda
Exposição marca lançamento de coleção de ladrilhos hidráulicos de Iza do Amparo com design de Moa Campelo, além de apresentar obras originais.
Clique aqui e escute a matéria
A artista plástica Iza do Amparo e o designer Moa Campelo apresentam o resultado do diálogo entre a pintura e o design de superfície na exposição "Geratriz_Iza".
A mostra traz uma coleção de ladrilhos hidráulicos e a série de obras originais de Iza do Amparo que inspiraram a criação da coleção. A exposição é aberta no dia 18 de outubro (sábado), das 15h às 17h, na Galeria 1 do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, com entrada gratuita.
Geratriz_Iza tem como foco os ladrilhos hidráulicos
Idealizada com a proposta de manter ao máximo a composição das obras de Iza, a coleção de ladrilhos Geratriz_Iza tem como conceitos norteadores a organicidade, assimetria, conexão, identidade gráfica entre as peças.
Moa Campelo assina o design da coleção. O designer pesquisa há anos novos padrões para o artefato usado tradicionalmente na arquitetura.
Composta por doze cores, a coleção foge do uso habitual de um único modelo de ladrilho para a formação de um piso. As ‘pedras’ estampadas podem ser rotacionadas e mescladas a lisas, possibilitando diferentes composições.
PO ladrilho hidráulico é um artefato de memória, presente em boa parte das edificações situadas no Sítio Histórico da cidade e a criação da nova coleção incentiva a preservação e a continuidade do seu uso.
Para isso, o projeto Geratriz_Iza renova os padrões e colabora com a manutenção do ofício de artesãos que se dedicam a confecção de ladrilhos hidráulicos.
Exposição será mostrada também nas redes
Outro propósito do projeto foi impulsionar criativa e economicamente diferentes agentes culturais de Olinda, valorizando e fortalecendo a cadeia produtiva do município.
Para tal, uma parceria foi firmada com a LadrilhOlinda, que se dedica a fabricar ladrilhos hidráulicos com a missão preservar a técnica centenária de produção, valorizando o processo artesanal.
Ao término da exposição, os catálogos da coleção estarão disponíveis no Instagram do Ateliê Iza do Amparo (@atelie_izadoamparo) e da LadrilhOlinda (@ladrilholinda), responsável pela produção da coleção.
O projeto Geratriz_Iza tem incentivo pelo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
Serviço
Exposição Geratriz_Iza, de Iza do Amparo e Moa Campelo
Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 1
Abertura: Dia 18 de outubro (sábado), das 15h às 17h
Visitação: De 19 de outubro a 18 de novembro - de terça-feira a domingo, das 09h às 17h
Entrada gratuita