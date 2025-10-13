fechar
Agenda | Notícia

Iza do Amparo apresenta exposição Geratriz_Iza em Olinda

Exposição marca lançamento de coleção de ladrilhos hidráulicos de Iza do Amparo com design de Moa Campelo, além de apresentar obras originais.

Por Thallys Menezes Publicado em 13/10/2025 às 22:38
Exposição Geratriz_Iza em Olinda
Exposição Geratriz_Iza em Olinda - Divulgação

A artista plástica Iza do Amparo e o designer Moa Campelo apresentam o resultado do diálogo entre a pintura e o design de superfície na exposição "Geratriz_Iza".

A mostra traz uma coleção de ladrilhos hidráulicos e a série de obras originais de Iza do Amparo que inspiraram a criação da coleção. A exposição é aberta no dia 18 de outubro (sábado), das 15h às 17h, na Galeria 1 do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, com entrada gratuita.

Geratriz_Iza tem como foco os ladrilhos hidráulicos

Idealizada com a proposta de manter ao máximo a composição das obras de Iza, a coleção de ladrilhos Geratriz_Iza tem como conceitos norteadores a organicidade, assimetria, conexão, identidade gráfica entre as peças.

Moa Campelo assina o design da coleção. O designer pesquisa há anos novos padrões para o artefato usado tradicionalmente na arquitetura.


Composta por doze cores, a coleção foge do uso habitual de um único modelo de ladrilho para a formação de um piso. As ‘pedras’ estampadas podem ser rotacionadas e mescladas a lisas, possibilitando diferentes composições.

PO ladrilho hidráulico é um artefato de memória, presente em boa parte das edificações situadas no Sítio Histórico da cidade e a criação da nova coleção incentiva a preservação e a continuidade do seu uso.

Para isso, o projeto Geratriz_Iza renova os padrões e colabora com a manutenção do ofício de artesãos que se dedicam a confecção de ladrilhos hidráulicos.

Exposição será mostrada também nas redes

Outro propósito do projeto foi impulsionar criativa e economicamente diferentes agentes culturais de Olinda, valorizando e fortalecendo a cadeia produtiva do município.

Para tal, uma parceria foi firmada com a LadrilhOlinda, que se dedica a fabricar ladrilhos hidráulicos com a missão preservar a técnica centenária de produção, valorizando o processo artesanal.

Ao término da exposição, os catálogos da coleção estarão disponíveis no Instagram do Ateliê Iza do Amparo (@atelie_izadoamparo) e da LadrilhOlinda (@ladrilholinda), responsável pela produção da coleção.

O projeto Geratriz_Iza tem incentivo pelo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. 


Serviço

Exposição Geratriz_Iza, de Iza do Amparo e Moa Campelo

Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 1

Abertura: Dia 18 de outubro (sábado), das 15h às 17h

Visitação: De 19 de outubro a 18 de novembro  - de terça-feira a domingo, das 09h às 17h

Entrada gratuita

