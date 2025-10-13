Famílias Bauducco, Bulhões, Baumgart e Corona prestigiam a 4ª edição do Family Day Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em sua quarta edição, Family Day Recife se solidifica como um importante evendo para as grandes famílias empresárias da região Nordeste.

Clique aqui e escute a matéria

Um dos encontros mais impactantes do Nordeste para as famílias empresárias da região, o Family Day Recife acontece na tarde de 24 de outubro, no Armazém Blu’nelle, em Santo Amaro.

O evento será comandado pelo quarto ano consecutivo por André Farias, CEO do Experience Club Nordeste.

Family Day Recife terá representantes das famílias Bauducco, Bulhões e mais

O encontro terá a participação especial de membros da Família Bauducco com a mediação de Gabriela Baumgart do Grupo Baumgart, que apoia a curadoria do evento e entrevistará Carlo Bauducco (3ª geração) e Camila Bauducco (4ª geração).

Em sua abertura, o Family Day conta com a presença de Virgílio Bulhões, Presidente da Tania Bulhões, 2ª geração da companhia, e Carol Corona, CEO da Smart Fit Studios do Grupo Smart Fit, 2ª geração da empresa, que é líder do setor na América latina. O painel será moderado por Marianne Baumgart, do Grupo Baumgart.

A cada edição, o evento se tornou uma agenda ainda mais importante no calendário das famílias empresárias pernambucanas, reunindo as lideranças familiares das principais empresas do Brasil.

O Family Day reúne várias gerações de famílias empresárias, inclusive adolescentes, com um papel fundamental na promoção do estímulo das futuras gerações.

