Famílias Bauducco, Bulhões, Baumgart e Corona prestigiam a 4ª edição do Family Day Recife

Em sua quarta edição, Family Day Recife se solidifica como um importante evendo para as grandes famílias empresárias da região Nordeste.

Por Thallys Menezes Publicado em 13/10/2025 às 19:46
Family Day Recife
Family Day Recife - Divulgação

Um dos encontros mais impactantes do Nordeste para as famílias empresárias da região, o Family Day Recife acontece na tarde de 24 de outubro, no Armazém Blu’nelle, em Santo Amaro.

O evento será comandado pelo quarto ano consecutivo por André Farias, CEO do Experience Club Nordeste.

Family Day Recife terá representantes das famílias Bauducco, Bulhões e mais

O encontro terá a participação especial de membros da Família Bauducco com a mediação de Gabriela Baumgart do Grupo Baumgart, que apoia a curadoria do evento e entrevistará Carlo Bauducco (3ª geração) e Camila Bauducco (4ª geração).

Em sua abertura, o Family Day conta com a presença de Virgílio Bulhões, Presidente da Tania Bulhões, 2ª geração da companhia, e Carol Corona, CEO da Smart Fit Studios do Grupo Smart Fit, 2ª geração da empresa, que é líder do setor na América latina. O painel será moderado por Marianne Baumgart, do Grupo Baumgart.

A cada edição, o evento se tornou uma agenda ainda mais importante no calendário das famílias empresárias pernambucanas, reunindo as lideranças familiares das principais empresas do Brasil.

O Family Day reúne várias gerações de famílias empresárias, inclusive adolescentes, com um papel fundamental na promoção do estímulo das futuras gerações.

