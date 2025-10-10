fechar
Cultura | Notícia

Joyce Alane e DJ Luana Lima agitam evento gratuito no Recife Antigo neste sábado (11)

Evento aberto ao público ocorre na Rua dos Amores, no Bairro do Recife, a partir das 16h30, integrando ação que celebra o Dia do Nordestino

Por JC Publicado em 10/10/2025 às 18:08 | Atualizado em 10/10/2025 às 18:12
O Boticário promove show de Joyce Alane para comemorar o Dia do Nordestino
O Boticário promove show de Joyce Alane para comemorar o Dia do Nordestino - Divulgação

A cantora pernambucana Joyce Alane fará um show aberto ao público na Rua dos Amores, no Bairro do Recife, neste sábado (11).

O evento começa a partir das 16h30, com um set da DJ Luana Lima. Já o show de Joyce, que foi indicada ao Grammy Latino, começa às 17h30.

A Rua dos Amores fica entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo. O local é uma galeria de arte a céu aberto, com murais de artistas locais.

A ação do Boticário busca celebrar o Dia do Nordestino, comemorado na última quarta-feira (8/10).

SERVIÇO
Joyce Alane e DJ Luana Lima
Onde: Rua dos Amores, Bairro do Recife
Quando: neste sábado (11), a partir das 16h
Quanto: Gratuito

