fechar
Cultura | Notícia

15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco reúne autores em lançamento coletivo sobre meio ambiente

Evento acontece neste sábado (11), com destaque para o livro Noronha: Sua História e Sua Natureza, da escritora Grazielle Rodrigues

Por JC Publicado em 10/10/2025 às 10:44
A escritora Grazielle Rodrigues leva à Bienal o livro Noronha: Sua História e Sua Natureza, que aborda a história e a biodiversidade da ilha
A escritora Grazielle Rodrigues leva à Bienal o livro Noronha: Sua História e Sua Natureza, que aborda a história e a biodiversidade da ilha - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco recebe, neste sábado (11), um lançamento coletivo de obras que tratam da preservação ambiental e da relação com a natureza.

Entre os autores participantes está Grazielle Rodrigues, que representa o arquipélago de Fernando de Noronha com o livro Noronha: Sua História e Sua Natureza.

O evento, parte da programação da Bienalzinha — voltada ao público da primeira infância —, acontece das 17h30 às 18h30, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

O livro de Grazielle, lançado em maio deste ano, apresenta o surgimento histórico da ilha e a biodiversidade do arquipélago, abordando também aspectos culturais e sociais do território.

Leia Também

Preservação ambiental

Para a escritora, participar da Bienal é uma oportunidade de ampliar o debate sobre a preservação ambiental e valorizar o legado histórico de Noronha.

Ela destaca que, embora o livro tenha sido pensado para o público infantil, também desperta o interesse de leitores de outras faixas etárias, ao tratar de forma acessível temas ligados à formação e à cultura local.

Grazielle é a primeira autora de Fernando de Noronha a participar da Bienal com uma obra dedicada à história da ilha.

Segundo ela, a presença no evento reforça a importância de reconhecer e divulgar a dimensão cultural do arquipélago, para além de sua beleza natural.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Autora cearense Socorro Acioli celebra recepção calorosa na Bienal PE: 'Espero voltar em breve'
BIENAL PE

Autora cearense Socorro Acioli celebra recepção calorosa na Bienal PE: 'Espero voltar em breve'
Horóscopo 10/10: Sextou com Lua em Gêmeos inspirando curiosidade e otimismo! Troque experiências e aprenda algo novo
Astrologia

Horóscopo 10/10: Sextou com Lua em Gêmeos inspirando curiosidade e otimismo! Troque experiências e aprenda algo novo

Compartilhe

Tags