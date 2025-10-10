15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco reúne autores em lançamento coletivo sobre meio ambiente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece neste sábado (11), com destaque para o livro Noronha: Sua História e Sua Natureza, da escritora Grazielle Rodrigues

Clique aqui e escute a matéria

A 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco recebe, neste sábado (11), um lançamento coletivo de obras que tratam da preservação ambiental e da relação com a natureza.

Entre os autores participantes está Grazielle Rodrigues, que representa o arquipélago de Fernando de Noronha com o livro Noronha: Sua História e Sua Natureza.

O evento, parte da programação da Bienalzinha — voltada ao público da primeira infância —, acontece das 17h30 às 18h30, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

O livro de Grazielle, lançado em maio deste ano, apresenta o surgimento histórico da ilha e a biodiversidade do arquipélago, abordando também aspectos culturais e sociais do território.

Preservação ambiental

Para a escritora, participar da Bienal é uma oportunidade de ampliar o debate sobre a preservação ambiental e valorizar o legado histórico de Noronha.

Ela destaca que, embora o livro tenha sido pensado para o público infantil, também desperta o interesse de leitores de outras faixas etárias, ao tratar de forma acessível temas ligados à formação e à cultura local.

Grazielle é a primeira autora de Fernando de Noronha a participar da Bienal com uma obra dedicada à história da ilha.

Segundo ela, a presença no evento reforça a importância de reconhecer e divulgar a dimensão cultural do arquipélago, para além de sua beleza natural.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />