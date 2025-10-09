Sesc discute novo olhar sobre o envelhecimento em evento no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

I Congresso GerontoSesc vai acontecer no Cais do Sertão, trazendo uma abordagem biopsicossocial sobre o envelhecimento; confira detalhes

O “Congresso GerontoSesc - Um novo olhar Biopsicossocial sobre o envelhecimento”, que acontece entre os dias 29 e 31 de outubro, propõe um olhar mais amplo sobre o envelhecimento, entendendo-o como um importante processo.

Promovida pelo Sesc Pernambuco, a iniciativa será realizada no Cais do Sertão, no Recife Antigo, e nesta estreia, a expectativa é receber aproximadamente 500 congressistas, entre profissionais e estudantes da saúde, pesquisadores, pessoas idosas e demais interessadas no tema.

“Permitir a longevidade no processo de envelhecimento requer da sociedade atenção a tudo o que envolve a vida da pessoa idosa. Suas relações e contextos social, cultural, econômico e histórico, por exemplo, devem ser considerados porque tudo converge para o bem-estar dela”, comenta Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE.

As inscrições já estão abertas pelo https://eventos.sescpe.com.br/congressogerontosesc/, onde está a programação detalhada, e custam a partir de R$ 75.

“Este congresso inaugura um novo olhar: ao adotar a perspectiva biopsicossocial, colocamos o envelhecimento como eixo central de um debate amplo e multidimensional, que reflete os desafios e as possibilidades da sociedade contemporânea”, destaca Mônica Regina, coordenadora de Assistência do Sesc PE.

Programação

As atividades do Congresso GerontoSesc estão ancoradas nos eixos da saúde, educação, cultura, direitos, pesquisa e inovação social. Haverá conferências, lançamento de livros, palestras, apresentação de trabalhos científicos, momentos de convivência e integração e, pela primeira vez, a realização de ideathon, com apresentação de propostas e soluções que materializem os conteúdos discutidos.

A palestra de abertura será ministrada pelo Dr. Alexandre Kalache, médico, geriatra e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, no dia 29, às 19h, com o tema: “Um novo olhar biopsicossocial sobre o envelhecimento”. Ele também lançará no Congresso seu livro “Manual Anti-idadista”, com momento de autógrafos, no dia 30 de outubro, às 11h.

Na quinta-feira (30), a programação terá início às 8h, com o Ideathon, seguida de apresentação dos trabalhos científicos. Às 9h, três mesas-redondas acontecem simultaneamente:

“Cuidado e (des)proteção social à velhice: violência contra mulheres velhas e as expressões da necropolítica”;

“Envelhecer com cuidado: o papel da atenção multiprofissional nos cenários de alta complexidade”;

“Pessoa Idosa e Comunicação: desafios e estratégias humanizadas para o cuidar”.

À tarde, a partir das 13h30, acontecem as demais:

“Entre perdas e recomeços: luto, depressão e acolhimento no envelhecer”;

“Quando o silêncio adoece: saúde mental e sentido de vida na aposentadoria de profissionais do direito”.

A sexta-feira (31) será aberta, às 8h, pelo Fórum de Conselhos de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que culminará na produção e apresentação de Carta à Sociedade. O documento reunirá propostas de políticas públicas em prol da vida da pessoa idosa.

Às 8h30, começam as palestras “Inteligência Artificial e envelhecimento ativo: identificando barreiras e determinantes da prática de atividade física em pessoa idosa” e “Longevidade, desafios e perspectivas do envelhecimento em pessoas com Síndrome de Down em Pernambuco”.

Às 10h, começa um novo bloco de palestras: “Gerontologia e inclusão psíquica: a tecnologia como ferramenta de autonomia e saúde emocional na longevidade” e, às 10h30, “Os efeitos da vitamina D associada à prática de exercícios físicos em pessoas idosas”.

A última atividade será, às 15h, com o tema “Longevidade e direitos humanos: viver com dignidade, pertencimento e voz”.

Serviço

I Congresso GerontoSesc

Data: 29 a 31 de outubro

Local: Cais do Sertão

Inscrições: a partir de R$ 75, pelo https://eventos.sescpe.com.br/congressogerontosesc/

