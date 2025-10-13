fechar
Ana Castela anima o Classic Hall com seus sucessos em 18 de outubro

Ana Castela vem aí em Pernambuco! A "boiadeira" tem apresentação marcada no Classic Hall, com ingressos a partir de R$ 70 e vendas online.

Por Thallys Menezes Publicado em 13/10/2025 às 21:54
Imagem de Ana Castela
Imagem de Ana Castela - Reprodução/Instagram

A "Boiadeira" está a caminho de Pernambuco! Ana Castela desembarca no dia 18 de outubro para se apresentar pela primeira vez no palco do Classic Hall, próximo ao Centro de Convenções, em Olinda (PE).

Com ingressos a venda para arena, front e gazebo, os preços partem de R$ 70. 

Ana Castela se apresenta no Classic Hall

Com mais de 14,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a "Boiadeira" Ana Castela acumula hits que dominam as plataformas.

Entre eles, destacam-se faixas como “Pipoco”, que permaneceu no topo do Spotify Brasil por três meses, além de parcerias com nomes como Wesley Safadão, Zé Felipe, Simone Mendes e Alok.

Ana se apresenta a Pernambuco pouco depois do lançamento de seu novo álbum, "Let’s Go Rodeo", que mistura a essência do sertanejo com influências do country e do pop internacional.

No repertório da apresentação, são esperados grandes sucessos e também cenários grandiosos desse nome em ascensão da música sertaneja brasileira.

Os ingressos do show de Ana Castela estão disponíveis para venda no site Bilheteria Digital. Além dos individuais, são vendidos ingressos para 10 pessoas em gazebo térreo, por R$1500.

Serviço

Show de Ana Castela em Pernambuco

Quando: 18 outubro de 2025

Abertura dos portões: 20h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n – Olinda)

Classificação indicativa: 16 anos

