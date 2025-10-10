Centro Cultural MHM promove palestra sobre "Síndrome de Burnout", na segunda-feira (13), às 19h
Parte da programação de palestras do MHM, encontro discute como o estresse provocado por condições de trabalho pode impactar a qualidade de vida.
Clique aqui e escute a matéria
Cansaço excessivo, dificuldades de concentração, dores musculares, doenças psicossomáticas e alterações de humor, falta sono e apetite, isolamento social, ideias de fracasso e incompetência. Esses podem ser alguns dos sintomas iniciais apresentados pela “Síndrome de Burnout”.
O tema faz parte da programação de palestras do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM), em outubro, e será ministrado pela psicóloga, Adriana Moraes, na segunda-feira (13), às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos pelo TicketMais ou na bilheteria no local.
Segundo levantamento do Ministério do Trabalho, contemplando o primeiro quadrimestre deste ano, a Síndrome de Burnout teve um aumento de 15,5%, nas ações de Justiça do Trabalho, comparado ao mesmo período do ano anterior.
Em 2022, a Organização Mundial de Saúde (OMS) caracterizou a doença como “ocupacional”, sendo a principal causa o esgotamento físico e mental por situações de trabalho desgastantes. “O burnout nem sempre é compreendido pelo mercado de trabalho, por conta de crenças coletivas disfuncionais como que ‘é preciso dar tudo de si’, ‘dar conta de tudo’ ou, ainda, ‘ter um desempenho de excelência no trabalho’”, destaca Adriana.
Para a psicóloga, obviamente há a necessidade de um trabalho qualificado, mas em algum momento, vai chegar a conta desse hiperfoco profissional. “Nenhum pensamento polarizado de auto exigências gera saúde mental. É necessário rever formas de avaliar a si mesmo e ao próprio trabalho”, alerta. No encontro, Adriana abordará habilidades para lidar com esse sofrimento e como é possível atribuir padrões mais equilibrados para toda a equipe de trabalho, já que cada colaborador vai reagir de um jeito.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A especialista pretende também discorrer sobre o diagnóstico e prevenção. “É imprescindível buscar ampliar formas preventivas da doença, levando em consideração a manutenção do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Quando existe um quadro que já apresenta sinais e sintomas mais elevados, é necessário buscar ajuda profissional, para que a pessoa possa incluir possíveis mudanças nas condições de trabalho e nos hábitos de vida”, comenta a psicóloga.
Serviço
Palestras no Instituto Marcos Hacker de Melo em Outubro
Palestra: “Síndrome de Burnout”
Quando: Segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Horário: 19h
Auditório do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo
Endereço: Rua Tenente João Cícero, 258
Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 (meia-entrada) - compras aqui