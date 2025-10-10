Centro Cultural MHM promove palestra sobre "Síndrome de Burnout", na segunda-feira (13), às 19h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Parte da programação de palestras do MHM, encontro discute como o estresse provocado por condições de trabalho pode impactar a qualidade de vida.

Clique aqui e escute a matéria

Cansaço excessivo, dificuldades de concentração, dores musculares, doenças psicossomáticas e alterações de humor, falta sono e apetite, isolamento social, ideias de fracasso e incompetência. Esses podem ser alguns dos sintomas iniciais apresentados pela “Síndrome de Burnout”.

O tema faz parte da programação de palestras do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM), em outubro, e será ministrado pela psicóloga, Adriana Moraes, na segunda-feira (13), às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos pelo TicketMais ou na bilheteria no local.

Segundo levantamento do Ministério do Trabalho, contemplando o primeiro quadrimestre deste ano, a Síndrome de Burnout teve um aumento de 15,5%, nas ações de Justiça do Trabalho, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Em 2022, a Organização Mundial de Saúde (OMS) caracterizou a doença como “ocupacional”, sendo a principal causa o esgotamento físico e mental por situações de trabalho desgastantes. “O burnout nem sempre é compreendido pelo mercado de trabalho, por conta de crenças coletivas disfuncionais como que ‘é preciso dar tudo de si’, ‘dar conta de tudo’ ou, ainda, ‘ter um desempenho de excelência no trabalho’”, destaca Adriana.



Para a psicóloga, obviamente há a necessidade de um trabalho qualificado, mas em algum momento, vai chegar a conta desse hiperfoco profissional. “Nenhum pensamento polarizado de auto exigências gera saúde mental. É necessário rever formas de avaliar a si mesmo e ao próprio trabalho”, alerta. No encontro, Adriana abordará habilidades para lidar com esse sofrimento e como é possível atribuir padrões mais equilibrados para toda a equipe de trabalho, já que cada colaborador vai reagir de um jeito.



A especialista pretende também discorrer sobre o diagnóstico e prevenção. “É imprescindível buscar ampliar formas preventivas da doença, levando em consideração a manutenção do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Quando existe um quadro que já apresenta sinais e sintomas mais elevados, é necessário buscar ajuda profissional, para que a pessoa possa incluir possíveis mudanças nas condições de trabalho e nos hábitos de vida”, comenta a psicóloga.



Serviço



Palestras no Instituto Marcos Hacker de Melo em Outubro

Palestra: “Síndrome de Burnout”

Quando: Segunda-feira, 13 de outubro de 2025

Horário: 19h

Auditório do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo

Endereço: Rua Tenente João Cícero, 258

Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 (meia-entrada) - compras aqui

