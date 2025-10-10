Dia das Crianças: shows, contação de histórias e muitas brincadeiras animam o fim de semana na Região Metropolitana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De apresentações musicais a espaços de lazer, o fim de semana traz opções de eventos gratuitos e pagos no Recife, Olinda, Jaboatão e Gravatá

Clique aqui e escute a matéria

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma data que homenageia os pequenos e reforça debates fundamentais sobre os direitos das crianças, como o acesso à saúde, educação, lazer e qualidade de vida, pilares essenciais para o desenvolvimento infantil.

E por falar em lazer, na Região Metropolitana do Recife as comemorações se estendem por todo o mês de outubro. Neste fim de semana, a programação está repleta de atividades para diferentes idades e bolsos. De opções gratuitas a eventos pagos, há diversas formas de celebrar a data e garantir momentos de diversão em família.

Confira abaixo a seleção especial da agenda cultural infantil do Social 1. É só escolher e aproveitar:

Bandalelê. Foto: Divulgação - Bandalelê. Foto: Divulgação

SÁBADO, 11 DE OUTUBRO

Bienalzinha

Histórias contadas e cantadas de forma lúdica.

Horário: 13h30 às 14h

13h30 às 14h Endereço: Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Valor: Gratuito

A Bandinha no RioMar Recife

Show infantil com a Bandinha na praça de alimentação do RioMar.

Horário: 16h

16h Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina

Av. República do Líbano, 251 - Pina Valor: Gratuito

A Bandinha se apresenta neste sábado no RioMar Recife e no domingo no Infância Cidadã, em Jaboatão dos Guararapes - Reprodução Instagram A Bandinha/Reprodução Gustavo Bettini

Apresentação musical no Patteo

Está chegando o dia mais esperado pelas crianças, e o mais divertido também! No Patteo, a festa já está garantida com uma programação especial cheia de música, brincadeiras e muita animação. Vai ter Ponttinho, Bandalelê, apresentações infantis, shows e muito mais!

Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Local: Varanda Panorâmica | Piso L3 - Patteo

Varanda Panorâmica | Piso L3 - Patteo Valor: Evento gratuito

Show de Carol Levy

Manhã lúdica no The Garden Open Mall, com contação de histórias e show musical de Carol Levy. Um Dia das Crianças com música, magia e cuidado em família.

Horário: 10h30 às 12h

10h30 às 12h Local: Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade

Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade Valor: Doação de um brinquedo novo por criança

Show musical A Patrulha Canina (cover)

A “Tardezinha no Garden” promete muita diversão com personagens e encantos da turma da Patrulha Canina. Indicado para crianças a partir de 1 ano.

Horário: 15h

15h Local: Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade

Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade Valor: 1 brinquedo novo por família

DOMINGO, 12 DE OUTUBRO



Programação dos 15 anos do Infância Cidadã conta com muita música, brincadeiras e serviços - FOTO: JAILTON JR/ JC IMAGENS

Infância Cidadã

Projeto da TV Jornal promove um dia recreativo no Parque da Cidade, em Jaboatão. Haverá apresentação musical com DJ Faz de Conta e A Bandinha, além de área de brinquedos com tobogãs, cama elástica, chute a gol e roleta de prêmios.

Horário: 15h às 18h

15h às 18h Local: Parque da Cidade - Jaboatão dos Guararapes

Parque da Cidade - Jaboatão dos Guararapes Valor: Gratuito

Festival de Bolhas gigantes na Torre Malakoff

Oficina para aprender a produzir bolhas gigantes, com demonstrações e poção mágica à vontade. Leve um balde e 2 litros de água para participar.

Você só precisa levar um balde e 2 litros de água.

Horário: 10h às 16h

10h às 16h Endereço: Praça do Arsenal, s/n - Recife, PE

Praça do Arsenal, s/n - Recife, PE Valor: Gratuito

Paço do Frevo - Divulgação

Paço do Frevo

O Dia das Crianças no Paço terá “Frevações”, às 13h, com oficina de estamparia do Ateliê Boitatá (inscrições em pacodofrevo.org.br). Às 15h30, o “Arrastão do Frevo” encerra a festa com cortejo e bonecos mirins de Olinda.

Horário: A partir das 13h

A partir das 13h Local: Praça do Arsenal da Marinha, s/n - Recife,PE

Praça do Arsenal da Marinha, s/n - Recife,PE Valor: Gratuito

Oficina Sensorial para bebês

O Quintal em Festa oferece uma experiência lúdica com texturas, banho de mangueira e piscina, voltada para bebês.

Horário: 15h às 17h

15h às 17h Endereço: R. dos Palmares, 124 - Santo Amaro

R. dos Palmares, 124 - Santo Amaro Valor: R$85

Imagem do Dia das Crianças no Instituto Ricardo Brennand - Divulgação

Show do Bita no Instituto Ricardo Brennand

A 7ª edição do Festival Medieval reúne oficinas, brincadeiras e apresentações que unem história, imaginação e diversão. O destaque é o espetáculo Festa dos Bichos, do Mundo Bita, às 16h. Também haverá oficina de esgrima, pintura, cama de gato e show de mágica com Rapha Santacruz.

Horário: A partir das 13h

A partir das 13h Local: R. Mário Campelo, 700 - Várzea

R. Mário Campelo, 700 - Várzea Valor: R$ 27,50 (meia-entrada)

Contação de histórias na Livraria da Praça

A contadora Náti Melo comanda uma manhã de histórias e brincadeiras.

Horário: A partir das 11h.

A partir das 11h. Endereço: Praça de Casa Forte, 454 - Casa Forte

Praça de Casa Forte, 454 - Casa Forte Valor: Gratuito

Imagem do Dia das Crianças no Plaza Shopping - divulgação/Acervo de artistas e Plaza Shopping

Espetáculo "Jangadinha" com a cantora Ylana

A cantora Ylana estreia o espetáculo Jangadinha no Plaza Shopping, um convite lúdico para crianças e famílias navegarem pelo mar da imaginação, ao som de músicas que celebram a natureza e o litoral nordestino.

Horário: 18h

18h Endereço: Plaza Shopping Casa Forte

Plaza Shopping Casa Forte Valor: Entrada gratuita

Marchador das Estações

Gravatá recebe o evento “Marchador das Estações”, com cavalos, gastronomia e muita diversão. A programação inclui fazendinha com alpacas, mini porcos e coelhos, além de roda-gigante, touro mecânico e brincadeiras antigas no Espaço Kids. No dia 12, tem atrações infantis com banda Tio Dodinho, DJ e karaokê.

Data e horário: 11 e 12 de outubro | Atividades durante todo o dia

11 e 12 de outubro | Atividades durante todo o dia Endereço: Arena do Hotel Fazenda Monte Castelo

Arena do Hotel Fazenda Monte Castelo Valor: A partir de R$60