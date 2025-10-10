Dia das Crianças: shows, contação de histórias e muitas brincadeiras animam o fim de semana na Região Metropolitana
De apresentações musicais a espaços de lazer, o fim de semana traz opções de eventos gratuitos e pagos no Recife, Olinda, Jaboatão e Gravatá
O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma data que homenageia os pequenos e reforça debates fundamentais sobre os direitos das crianças, como o acesso à saúde, educação, lazer e qualidade de vida, pilares essenciais para o desenvolvimento infantil.
E por falar em lazer, na Região Metropolitana do Recife as comemorações se estendem por todo o mês de outubro. Neste fim de semana, a programação está repleta de atividades para diferentes idades e bolsos. De opções gratuitas a eventos pagos, há diversas formas de celebrar a data e garantir momentos de diversão em família.
Confira abaixo a seleção especial da agenda cultural infantil do Social 1. É só escolher e aproveitar:
SÁBADO, 11 DE OUTUBRO
Bienalzinha
Histórias contadas e cantadas de forma lúdica.
- Horário: 13h30 às 14h
- Endereço: Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.
- Valor: Gratuito
A Bandinha no RioMar Recife
Show infantil com a Bandinha na praça de alimentação do RioMar.
- Horário: 16h
- Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina
- Valor: Gratuito
Apresentação musical no Patteo
Está chegando o dia mais esperado pelas crianças, e o mais divertido também! No Patteo, a festa já está garantida com uma programação especial cheia de música, brincadeiras e muita animação. Vai ter Ponttinho, Bandalelê, apresentações infantis, shows e muito mais!
- Horário: A partir das 15h
- Local: Varanda Panorâmica | Piso L3 - Patteo
- Valor: Evento gratuito
Show de Carol Levy
Manhã lúdica no The Garden Open Mall, com contação de histórias e show musical de Carol Levy. Um Dia das Crianças com música, magia e cuidado em família.
- Horário: 10h30 às 12h
- Local: Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade
- Valor: Doação de um brinquedo novo por criança
Show musical A Patrulha Canina (cover)
A “Tardezinha no Garden” promete muita diversão com personagens e encantos da turma da Patrulha Canina. Indicado para crianças a partir de 1 ano.
- Horário: 15h
- Local: Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade
- Valor: 1 brinquedo novo por família
DOMINGO, 12 DE OUTUBRO
Infância Cidadã
Projeto da TV Jornal promove um dia recreativo no Parque da Cidade, em Jaboatão. Haverá apresentação musical com DJ Faz de Conta e A Bandinha, além de área de brinquedos com tobogãs, cama elástica, chute a gol e roleta de prêmios.
- Horário: 15h às 18h
- Local: Parque da Cidade - Jaboatão dos Guararapes
- Valor: Gratuito
Festival de Bolhas gigantes na Torre Malakoff
Oficina para aprender a produzir bolhas gigantes, com demonstrações e poção mágica à vontade. Leve um balde e 2 litros de água para participar.
Você só precisa levar um balde e 2 litros de água.
- Horário: 10h às 16h
- Endereço: Praça do Arsenal, s/n - Recife, PE
- Valor: Gratuito
Paço do Frevo
O Dia das Crianças no Paço terá “Frevações”, às 13h, com oficina de estamparia do Ateliê Boitatá (inscrições em pacodofrevo.org.br). Às 15h30, o “Arrastão do Frevo” encerra a festa com cortejo e bonecos mirins de Olinda.
- Horário: A partir das 13h
- Local: Praça do Arsenal da Marinha, s/n - Recife,PE
- Valor: Gratuito
Oficina Sensorial para bebês
O Quintal em Festa oferece uma experiência lúdica com texturas, banho de mangueira e piscina, voltada para bebês.
- Horário: 15h às 17h
- Endereço: R. dos Palmares, 124 - Santo Amaro
- Valor: R$85
Show do Bita no Instituto Ricardo Brennand
A 7ª edição do Festival Medieval reúne oficinas, brincadeiras e apresentações que unem história, imaginação e diversão. O destaque é o espetáculo Festa dos Bichos, do Mundo Bita, às 16h. Também haverá oficina de esgrima, pintura, cama de gato e show de mágica com Rapha Santacruz.
- Horário: A partir das 13h
- Local: R. Mário Campelo, 700 - Várzea
- Valor: R$ 27,50 (meia-entrada)
Contação de histórias na Livraria da Praça
A contadora Náti Melo comanda uma manhã de histórias e brincadeiras.
- Horário: A partir das 11h.
- Endereço: Praça de Casa Forte, 454 - Casa Forte
- Valor: Gratuito
Espetáculo "Jangadinha" com a cantora Ylana
A cantora Ylana estreia o espetáculo Jangadinha no Plaza Shopping, um convite lúdico para crianças e famílias navegarem pelo mar da imaginação, ao som de músicas que celebram a natureza e o litoral nordestino.
- Horário: 18h
- Endereço: Plaza Shopping Casa Forte
- Valor: Entrada gratuita
Marchador das Estações
Gravatá recebe o evento “Marchador das Estações”, com cavalos, gastronomia e muita diversão. A programação inclui fazendinha com alpacas, mini porcos e coelhos, além de roda-gigante, touro mecânico e brincadeiras antigas no Espaço Kids. No dia 12, tem atrações infantis com banda Tio Dodinho, DJ e karaokê.
- Data e horário: 11 e 12 de outubro | Atividades durante todo o dia
- Endereço: Arena do Hotel Fazenda Monte Castelo
- Valor: A partir de R$60