Recife recebe Hello Gloom e From20 com a turnê "ALL EYES ON ME"
No dia 8 de outubro (quarta-feira), às 20h, o Teatro Boa Vista será palco da turnê “ALL EYES ON ME”, que traz à capital pernambucana os artistas sul-coreanos Hello Gloom e From20, representantes da nova geração do pop coreano.
Os ingressos estão disponíveis pelo site https://articket.com.br/e/4424/from20-hello-gloom-recife, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada do 1º lote). A apresentação promete uma experiência completa para os fãs, reunindo performances intensas, músicas autorais e momentos de interação que vão além do palco.
Experiência única para os fãs
A turnê oferece pacotes VIP que incluem benefícios como entrada antecipada, acesso ao soundcheck, hi touch (cumprimento rápido com os artistas), pôster autografado e fotos em grupo ou individual. Uma das novidades é a possibilidade de adquirir uma selfie exclusiva (1:1) com os artistas por R$ 99, feita pelo próprio fã com seu celular – uma oportunidade de aproximação única e intimista.
Quem são os artistas?
Hello Gloom (Na Ungjae) iniciou sua carreira como integrante do grupo Imfact e hoje segue em carreira solo com um estilo que mistura romantismo e intensidade. Sua voz marcante o tornou um dos nomes mais comentados entre os novos solistas do K-pop.
From20 (Kim Raehwan), ex-membro do grupo Bigstar, consolidou-se como compositor e produtor, criando músicas que transitam entre o pop e o R&B. Seu trabalho é reconhecido pela autenticidade e pela forte conexão com os fãs.
Recife no mapa do K-pop
A realização do show em Recife reforça a importância da capital pernambucana como um dos polos da onda Hallyu (expansão da cultura coreana) no Nordeste. A produtora K-Beat Entertainment, responsável pela turnê, vem ampliando o alcance da música coreana no Brasil, após já ter realizado, em 2025, uma série de dez shows pelo país com o grupo NTX.
SERVIÇO – Hello Gloom & From20 em Recife
- Local: Teatro Boa Vista – Rua Dom Bosco, Boa Vista – Recife (PE)
- Data: 8 de outubro (quarta-feira)
- Horário: 20h
- Ingressos: Clique aqui para comprar