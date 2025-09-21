Jonas Esticado confirma Tarcísio do Acordeon como convidado especial do DVD Jonas Intense
Gravação do DVD 'Jonas Intense 2' será no dia 27 de setembro no Recife e contará com Tarcísio do Acordeon como convidado especial
Nos preparativos finais para a gravação do DVD do projeto ‘Jonas Intense 2’, o cantor Jonas Esticado anunciou na última sexta-feira (19) o seu primeiro convidado especial: Tarcísio do Acordeon.
Montando uma super estrutura no Parador, no Bairro do Recife, o evento acontecerá no dia 27 de setembro, a partir das 20h.
Com mais de três horas de show e um setlist inédito, o nome das canções segue guardado a sete chaves, para surpreender o público presente. Além de Tarcísio do Acordeon, outros convidados serão anunciados em breve.
Os ingressos para o 'Jonas Intense 2' custam a partir de R$ 110, à venda no Ticket Folia ou online no site da Ticket Simples.