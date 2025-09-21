Jonas Esticado confirma Tarcísio do Acordeon como convidado especial do DVD Jonas Intense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gravação do DVD 'Jonas Intense 2' será no dia 27 de setembro no Recife e contará com Tarcísio do Acordeon como convidado especial

Nos preparativos finais para a gravação do DVD do projeto ‘Jonas Intense 2’, o cantor Jonas Esticado anunciou na última sexta-feira (19) o seu primeiro convidado especial: Tarcísio do Acordeon.

Montando uma super estrutura no Parador, no Bairro do Recife, o evento acontecerá no dia 27 de setembro, a partir das 20h.

Com mais de três horas de show e um setlist inédito, o nome das canções segue guardado a sete chaves, para surpreender o público presente. Além de Tarcísio do Acordeon, outros convidados serão anunciados em breve.

Os ingressos para o 'Jonas Intense 2' custam a partir de R$ 110, à venda no Ticket Folia ou online no site da Ticket Simples.