Sorriso Maroto se apresenta em Recife dia 28 de setembro

A banda se apresenta dia 28 de setembro, no Samba Recife, que acontece na Área Externa do Centro de Convenções. Saiba mais detalhes

O grupo Sorriso Maroto segue na estrada com seu show em 2025. A banda se apresenta dia 28 de setembro, no Samba Recife, que acontece na Área Externa do Centro de Convenções. .

O repertório é formado por canções repletas do melhor pagode, experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação coletiva através da música.

O set list passa por faixas mais recentes como “Ela”, faixa do álbum “Sorriso Eu Gosto – No Pagode” e “80 Anos”, além de canções como “Sinais”, “50 Vezes”, “Eu Topo”, “Ainda Gosto de Você”, “1 Metro e 65”, “Futuro Prometido”, “Assim Você Mata O Papai” e todos os sucessos do grupo também farão parte do setlist.

Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 em Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em comemoração aos 25 anos de carreira, o grupo carrega um legado de produzir novos conteúdos e entregar lançamentos sem perder as referências.

SERVIÇO



Show Sorriso Maroto



Local: Samba Recife | Área Externa do Centro de Convenções

Data: Dia 28 de setembro | domingo

Horário: 15h

Preço: a partir de R$120