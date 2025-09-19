Mata Norte recebe encontro cultural de Coco de Roda neste sábado (20)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação será realizada no terreiro do Ponto de Cultura do Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado, em Tracunhaém, a partir das 20h

Clique aqui e escute a matéria

Na noite deste sábado (20), o terreiro do Ponto de Cultura do Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado, localizado na Rua Cristóvão de Holanda Barbosa Cavalcanti, no Bairro Novo, em Tracunhaém, será palco da estreia do projeto “Tem Coco de Roda no Terreiro”.

O evento, que celebra as tradições afro-brasileiras reconhecidas como patrimônio imaterial pelo Iphan, tem início às 20h e promete movimentar a região canavieira da Mata Norte de Pernambuco.

A programação gratuita reúne grupos culturais de Tracunhaém, Aliança e Nazaré da Mata, com o objetivo de valorizar e fortalecer os terreiros das agremiações populares da região.

O projeto conta com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura.

Abertura com Coco Popular de Aliança

O primeiro a subir ao terreiro será o Coco Popular de Aliança, fundado em setembro de 1998. Composto por seis músicos e quatro bailarinas, o grupo encanta o público com vestidos coloridos e muita interação.

A poesia e os versos ficam por conta de Severino de França, o Mestre Biu do Coco.

Coco Canavial mistura sonoridades regionais

Na sequência, o público poderá conferir o Coco Canavial, de Nazaré da Mata, que une elementos do maracatu rural, ciranda e cavalo marinho. A atração é conduzida por Mestre Valmir e sua irmã Valdenise (Jô), que se revezam nos cantos poéticos, acompanhados pelos músicos.

Protagonismo feminino com Coco de Roda Panela de Barro

O Coco de Roda Panela de Barro traz o protagonismo feminino para o terreiro.

Criado em março de 2013 por Maria José da Rocha (Mestra Maria do Coco) e sua filha Jeilza Maria da Rocha (Mestra Jel do Coco), o grupo apresenta cantos inspirados em tradições quilombolas e de terreiros dos canaviais, exaltando ancestrais e a cultura de matriz africana.

Leia Também Festival Tramas Negras celebra a cultura afro-brasileira em sua 2ª edição com programação gratuita

Encerramento grandioso com Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado

Para fechar a noite, o Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado apresenta seus 178 brincantes em um espetáculo que combina influências indígenas, africanas e europeias.

Entre os personagens estão o rei, a rainha, 85 caboclos, 60 baianas, a dama do paço, a burrinha, a catirina, o mateu, além de porta-bandeiras, areiamás, bandeiristas, porta-pavão, dois mestres e quinze diretores, garantindo uma noite de cores, ritmos e tradições para toda a família.