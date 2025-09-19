Mata Norte recebe encontro cultural de Coco de Roda neste sábado (20)
A programação será realizada no terreiro do Ponto de Cultura do Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado, em Tracunhaém, a partir das 20h
Clique aqui e escute a matéria
Na noite deste sábado (20), o terreiro do Ponto de Cultura do Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado, localizado na Rua Cristóvão de Holanda Barbosa Cavalcanti, no Bairro Novo, em Tracunhaém, será palco da estreia do projeto “Tem Coco de Roda no Terreiro”.
O evento, que celebra as tradições afro-brasileiras reconhecidas como patrimônio imaterial pelo Iphan, tem início às 20h e promete movimentar a região canavieira da Mata Norte de Pernambuco.
A programação gratuita reúne grupos culturais de Tracunhaém, Aliança e Nazaré da Mata, com o objetivo de valorizar e fortalecer os terreiros das agremiações populares da região.
O projeto conta com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura.
Abertura com Coco Popular de Aliança
O primeiro a subir ao terreiro será o Coco Popular de Aliança, fundado em setembro de 1998. Composto por seis músicos e quatro bailarinas, o grupo encanta o público com vestidos coloridos e muita interação.
A poesia e os versos ficam por conta de Severino de França, o Mestre Biu do Coco.
Coco Canavial mistura sonoridades regionais
Na sequência, o público poderá conferir o Coco Canavial, de Nazaré da Mata, que une elementos do maracatu rural, ciranda e cavalo marinho. A atração é conduzida por Mestre Valmir e sua irmã Valdenise (Jô), que se revezam nos cantos poéticos, acompanhados pelos músicos.
Protagonismo feminino com Coco de Roda Panela de Barro
O Coco de Roda Panela de Barro traz o protagonismo feminino para o terreiro.
Criado em março de 2013 por Maria José da Rocha (Mestra Maria do Coco) e sua filha Jeilza Maria da Rocha (Mestra Jel do Coco), o grupo apresenta cantos inspirados em tradições quilombolas e de terreiros dos canaviais, exaltando ancestrais e a cultura de matriz africana.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Encerramento grandioso com Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado
Para fechar a noite, o Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado apresenta seus 178 brincantes em um espetáculo que combina influências indígenas, africanas e europeias.
Entre os personagens estão o rei, a rainha, 85 caboclos, 60 baianas, a dama do paço, a burrinha, a catirina, o mateu, além de porta-bandeiras, areiamás, bandeiristas, porta-pavão, dois mestres e quinze diretores, garantindo uma noite de cores, ritmos e tradições para toda a família.