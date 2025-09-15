Festival Tramas Negras celebra a cultura afro-brasileira em sua 2ª edição com programação gratuita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De 19 a 21 de setembro, festival reúne artistas e coletivos em atividades abertas ao público, fortalecendo o diálogo entre práticas antirracistas

Com uma programação vocacionada para a dança, mas abraçando também outras linguagens, o Festival Tramas Negras chega à sua 2ª edição. A abertura oficial do evento, que é totalmente gratuito, acontece no próximo dia 19 de setembro, sexta-feira, no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFO), no Bairro do Recife, e segue até 21 de setembro, passando por espaços emblemáticos do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. A ideia é reafirmar o protagonismo das heranças africanas no Brasil como mola propulsora para diversas expressões e manifestações artísticas, através de rodas de conversa, apresentações culturais, oficinas e vivências. Para Ivana Motta, responsável pelo festival, o Tramas Negras se consolida como um espaço de arte e resistência. “Com esta iniciativa, nós afirmamos a ação política-artística. Partimos da cultura para abrir espaços de reflexões antirracistas que são tão importantes para toda a sociedade. Educação, ética e poesia estão presentes nesta edição”, explicou ela.

Abertura (19/09) — MUAFO A abertura oficial do Tramas Negras será realizada no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFO), localizado na Rua Mariz e Barros, nº 328, Bairro do Recife, na sexta-feira (19). Às 17h terá início a retirada de ingressos. A partir das 18h00, o Mestre Nego Val (Quilombo do Mimbó – PI) e Elaine Albuquerque (Quilombo do Catucá – PE) realizam a roda de conversa “Quilombos: culturas e saberes”, sob mediação de Ana Benedita. Mais tarde, às 20h, o público confere o espetáculo “Catiço”, de João Petronílio, que contará com audiodescrição (10 fones disponíveis), classificação indicativa de 16 anos e capacidade para 50 pessoas.

Sábado (20/09) — Paço do Frevo e Viaduto de Prazeres Pela manhã, às 9h30, no Paço do Frevo (Praça do Arsenal, Bairro do Recife), será realizada a oficina “Pagode do Mimbó: Ancestralidade e revolução dos quadris”, ministrada por Mestre Nego Val (PI). A atividade contará com interpretação em LIBRAS. À tarde, a partir das 15h, o Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, recebe ocupação artística com apresentações na seguinte ordem: Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP 15h — Coar Coletivo Artístico

15h30 — Ray Moniz – Rainha do Recife

16h — DanceHall Queen Carla Santana

16h40 — Coco do Rosário À noite, às 20h, o Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, nº 641, Boa Vista) apresenta o espetáculo “Àw?n Irúgbin”, do Núcleo O Postinho (PE). Classificação indicativa de 15 anos, capacidade para 40 pessoas. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir das 19h.

Domingo (21/09) — Paço do Frevo e encerramento em Peixinhos No domingo (21), a oficina “Pagode do Mimbó: Ancestralidade e revolução dos quadris”, novamente com Mestre Nego Val, acontece no Paço do Frevo a partir das 9h30, com interpretação em LIBRAS. O encerramento será realizado no Centro de Cultura e Educação Daruê Malungo (Rua Passarela, Peixinhos), a partir das 16h, com a performance “Pagode do Mimbó” (Mestre Nego Val – PI), seguida pela apresentação final da oficina às 16h30 e, às 17h, pela apresentação “Terreirada da Benção”, da artista Gabi do Carmo (PE). Todas as ações contarão com interpretação em LIBRAS.

Oficinas (prévia: 15 a 18/09) Como prévia da 2ª edição, o Festival Tramas Negras realiza, entre os dias 15 e 18 de setembro, uma série de oficinas e apresentações em escolas públicas da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata. Crianças e adolescentes terão contato com mestres da cultura popular e artistas, entre eles: Kelly Rabequeira — oficina “A rabeca vai pra escola” (São Lourenço da Mata)

Grupo de Dança Frevo, Capoeira e Passo — celebra 40 anos de resistência (Camaragibe e São Lourenço)

Mestre Tonho das Olindas — oficina “O frevo é negro” (Camaragibe)

Realização e patrocínios O Festival Tramas Negras é uma realização da Okutá Produções, com apoio da Gira Articulações e da Nova Produções. A iniciativa conta com incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Pernambuco. Mais informações: @tramasnegras.

Serviço O quê: Tramas Negras — festival que valoriza a cultura afro-brasileira em três dias de arte Quando: 19 a 21 de setembro Mais informações: @tramasnegras