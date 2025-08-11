fechar
Adriana Calcanhotto é atração da segunda semana do Festival Palco Brasil na CAIXA Cultural Recife

Shows da artista acontecem de 14 a 16 de agosto. Encerrando o evento, será a vez de Joyce Alane, dias 22 e 23. Veja mais detalhes na matéria

Por Catêrine Costa Publicado em 11/08/2025 às 21:00
Adriana Calcanhoto
Adriana Calcanhoto - Crédito: Léo Aversa

A CAIXA Cultural Recife promove, entre os dias 7 e 23 de agosto, mais uma edição do Festival Palco Brasil, evento que reúne grandes nomes da música popular brasileira. Após Geraldo Azevedo, que abriu o evento com shows dias 7, 8 e 9 de agosto, a programação segue com Adriana Calcanhotto, dias 14, 15 e 16, e com Joyce Alane, que se apresenta dias 22 e 23. O espetáculo conta com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto apresenta um repertório que transita entre MPB e Bossa Nova. A artista interpreta sucessos autorais e releituras de Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Autora de álbuns como (2022) e Errante (2023), Adriana Calcanhotto promete noites memoráveis com composições recentes e clássicos como “Devolva-me”, “Esquadros” e “Vambora”.

Na sequência, será a vez da cantora Joyce Alane. Natural do Recife, a artista retorna aos palcos da cidade natal como um dos maiores nomes da nova cena musical brasileira, reconhecida pela poética íntima e potente de seus versos. Para o Palco Brasil, Joyce Alane apresenta faixas do álbum Tudo é Minha Culpa (2024), como “Eu Não Tô Bem”, além dos sucessos “O Elefante da Sala”, “LEÃO” e “Idiota Raiz (deixa ir)”, parceria com João Gomes.

O FESTIVAL

O Palco Brasil é um projeto de música e memória que valoriza grandes nomes e novos talentos da cena brasileira em apresentações intimistas e encontros com o público. Desde 2017, o projeto ocupa os teatros da CAIXA Cultural em diferentes capitais do país, promovendo o acesso democrático à música e ao pensamento artístico.

Sob curadoria da produtora cultural Fernanda Bezerra, o Festival Palco Brasil já realizou mais de 90 apresentações entre as cidades de Salvador, Brasília, Recife, São Paulo e Fortaleza, reunindo grandes nomes como Roberta Sá, João Bosco, Moraes Moreira, Fernanda Takai, Karol Conká, Zélia Duncan, Paulinho Moska, Maria Gadú, Tulipa Ruiz, Hyldon, Chico César, Zezé Motta, Leci Brandão e Marcelo Jeneci.

Em 2025, o projeto retorna com edições nas cidades de Salvador, São Paulo, Recife e Fortaleza, levando ao público uma programação plural e representativa, com nomes que marcaram e seguem influenciando a trajetória da nossa música.

Em shows comentados, em que o palco se transforma em espaço de troca, escuta e afeto, o evento apresenta formato que une música ao vivo e bate-papo, revelando histórias, processos criativos e vivências que ajudam a entender a diversidade da cultura brasileira. Para saber mais sobre essas e outras programações, acesse o site da CAIXA Cultural ou o Instagram @caixaculturalrecife.

Patrocínio Cultural

O projeto Festival Palco Brasil integra a programação comemorativa dos 45 anos da CAIXA Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília e os 13 anos da CAIXA Cultural Recife. A programação de 2025 convida todos os públicos a “culturar”, isto é, a viver a cultura como ação e movimento nos espaços culturais da CAIXA, que também contam com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba, Fortaleza e Brasília. Hoje, a CAIXA Cultural é uma das maiores redes de espaços culturais públicos do país. Além disso, em 2025, a CAIXA irá inaugurar seu primeiro espaço na região Norte, em Belém (PA).

Serviço

[Música] Festival Palco Brasil
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Datas: de 7 a 23 de agosto de 2025

  • Dia 14/8 (quinta) – Adriana Calcanhotto
  • Dia 15/8 (sexta) – Adriana Calcanhotto
  • Dia 16/8 (sábado) – Adriana Calcanhotto
  • Dia 22/8 (sexta) – Joyce Alane
  • Dia 23/8 (sábado) – Joyce Alane

Horário: 20h

Ingressos:
R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei).
Venda na plataforma Sympla nas datas abaixo:
- Adriana Calcanhotto: ingressos esgotados.
- Joyce Alane: a partir de 15/8, ao meio-dia.

Classificação indicativa: 16 anos

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Informações: (81) 3425-1915 | Site CAIXA Cultural | @caixaculturalrecife

