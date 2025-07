Adriana Calcanhotto, Geraldo Azevedo e Joyce Alane estão em temporada de shows da Caixa Cultura Recife; saiba como assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artistas integram a programação do Festival Palco Brasil, evento que reúne grandes nomes da música popular brasileira em sedes da Caixa Cultural

A Caixa Cultural Recife, localizada no Bairro do Recife, promove, entre os dias 7 e 23 de agosto, sempre às 20h, mais uma edição do Festival Palco Brasil, evento que reúne grandes nomes da música popular brasileira.

A capital pernambucana receberá programação especial com shows de Adriana Calcanhotto, Geraldo Azevedo e Joyce Alane.

Como comprar ingressos?

Os ingressos serão vendidos na plataforma Sympla, às sextas-feiras anteriores à estreia do show de cada artista, sendo R$ 30 a entrada inteira e R$ 15 a meia.

Confira as datas dos shows

Dia 7/8 (quinta) – Geraldo Azevedo



Dia 8/8 (sexta) – Geraldo Azevedo



Dia 9/8 (sábado) – Geraldo Azevedo



Dia 14/8 (quinta) – Adriana Calcanhotto



Dia 15/8 (sexta) – Adriana Calcanhotto



Dia 16/8 (sábado) – Adriana Calcanhotto



Dia 22/8 (sexta) – Joyce Alane



Dia 23/8 (sábado) – Joyce Alane

Horário: 20h

Geraldo Azevedo em 80 anos de carreira

Estreando nova edição do projeto, o cantor Geraldo Azevedo abre o festival nos dias 7 (quinta), 8 (sexta) e 9 (sábado) de agosto, com um show intimista que percorre os seus mais de 50 anos de carreira.

Autor de hits como "Táxi Lunar", "Caravana" e "Bicho de Sete Cabeças", o cantor e violonista pernambucano sobe ao palco dentro das celebrações pelos seus 80 anos, mostrando toda a potência e consolidando a sua trajetória como um dos maiores nomes da música popular brasileira.

Adriana Calcanhotto cantando bossa nova

Na sequência, quem assume o palco é a cantora e compositora Adriana Calcanhotto, com apresentações nos dias 14 (quinta), 15 (sexta) e 16 (sábado).

Apresentando um repertório que transita entre MPB e Bossa Nova, a artista interpreta sucessos autorais e releituras de Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

Joyce Alane

A cantora Joyce Alane é atração nos dias 22 (sexta) e 23 (sábado). Natural do Recife, a artista retorna aos palcos da cidade natal como um dos maiores nomes da nova cena musical brasileira, reconhecida pela poética íntima e potente de seus versos.

Para o Palco Brasil, Joyce Alane apresenta faixas do álbum Tudo é Minha Culpa (2024), como "Eu Não Tô Bem", além dos sucessos "O Elefante da Sala", "LEÃO" e "Idiota Raiz (deixa ir)", parceria com João Gomes.

Além do Recife, o projeto retorna com edições nas cidades de Salvador, São Paulo, Recife e Fortaleza, levando ao público uma programação plural e representativa, com nomes que marcaram e seguem influenciando a trajetória da nossa música.

SERVIÇO

Festival Palco Brasil

Onde: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Quando: 7 e 23 de agosto, sempre às 20h

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei), à venda no Sympla

