Agenda | Notícia

Pozi Presença, de Isabela Pontes e Giovanna Zirpoli, chega em Fernando de Noronha para experiência imersiva de bem-estar de corpo e mente

Pontes e Zirpoli, produtoras que encabeçam o projeto, desenvolvem a segunda edição do Pozi Presença agora em um cenário paradisíaco.

Por Daniela de Sá Publicado em 07/08/2025 às 18:48 | Atualizado em 07/08/2025 às 19:01
Isabela Pontes e Giovanna Zirpoli comandam o 'Pozi Presença'.
Isabela Pontes e Giovanna Zirpoli comandam o 'Pozi Presença'. - Foto: Pedro Brito

Isabela Pontes e Giovanna Zirpoli, cridoras da POZI, lançam a 2ª edição do Pozi Presença, desta vez, com um toque especial, ambientado em um cenário paradisíaco: Fernando de Noronha.

A primeira edição, que aconteceu no início de julho na Garrido Galeria — centro de arte, natureza e cultura no Recife — reuniu o público recifense para uma tarde imersiva de conexão espiritual e corpo, com um papo sobre saúde e bem-estar, além de aulas de Tai Chi Chuan, ioga e meditação.

Foto: Pedro Brito
Foto: Pedro Brito
Primeira edição do 'Pozi Presença', na Galeria Garrido. - Foto: Pedro Brito
Foto: Pedro Brito
Bate-papo sobre saúde e bem-estar na primeira edição do 'Pozi Presença'. - Foto: Pedro Brito

Agora, na 2ª edição do Pozi Presença, o cenário ficará por conta da ilha de Fernando de Noronha, um santuário ecológico, natural e divino. A viagem será uma oportunidade de imersão para os participantes, que poderão se envolver em atividades locais mais autênticas e significativas, com experiências que vão além do turismo convencional.

"Serão momentos para renovar as energias com atividades ao ar livre de pura contemplação da natureza e conexão com a beleza natural do arquipélago. Tudo isso na alta estação, no primeiro final de semana das férias de dezembro (05 a 08/12) e no feriado de Nossa Senhora da Conceição", comenta Isabela Pontes. As aulas de ioga acontecem no Forte de Nossa Senhora dos Remédios, no Museu do Tubarão e na praia.

O Pozi Presença Noronha vai além das aulas de ioga e é uma opção também para quem nunca praticou a atividade. O grupo ainda vai participar de passeios de barco e de 4x4 e jantar. A viagem será realizada em parceria com a Target Tour, que tem mais de 15 anos de atuação no mercado. As vagas são limitadas.

Para Isabela Pontes e Giovanna Zirpoli, as viagens imersivas também criam memórias duradouras e significativas, além de ser uma forma de se desconectar do estresse diário.

SERVIÇO

  • Pozi Presença - Edição Fernando de Noronha
  • Data: De 05 a 08 de dezembro
  • Local: Ilha de Fernando de Noronha
  • Mais informações: Instagram

