Cantor Gomes apresenta novo álbum, 'Puro Transe' pela 1ª vez no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artista pernambucano apresenta seu disco de estreia no Estelita em um show caloroso marcado pelos diferentes ritmos brasileiros em sua sonoridade

Clique aqui e escute a matéria

Em uma mistura de MPB e um eletrônico tropical, o cantor Gomes dá vida ao seu novo disco de estreia, 'Puro Transe'. O álbum será apresentado ao vivo pela primeira vez na capital pernambucana já neste sábado (9), no Estelita.

O disco possui o eletrônico como principal referência, mas também bebe de sonoridades brasileiras, como o funk, brega, piseiro e 'nordestinidades'. Sobre a apresentação, Gomes destaca o uso de instrumentos orgânicos e uma atmosfera mais calorosa.

"Apresentar o show de estreia é sentir uma resposta real e direta de quem me escuta, ter esse feedback é essencial pra qualquer artista. Eu comecei minha carreira no teatro, então tenho uma conexão antiga com esse calor dos palcos – venho pensando o show em cima dessa inserção de várias linguagens artísticas que oferecem esse estado de Transe pra quem estiver assistindo", destaca o artista.

Gomes lança disco de estreia

Pernambucano, Gomes é cantor e compositor pop brasileiro, e vem se destacando no cenário local e nacional. Seus últimos lançamentos são assinados pelo Zelo Estúdio, com produções de Barro, Guilherme Assis e Jáder.

Já 'Puro Transe', seu primeiro disco, é um álbum eletrônico e tropical, onde fala sobre a hipnose de uma paixão no nordeste brasileiro e experimenta a mistura de gêneros como brega, reggaeton, UK garage e funk.

Serviço