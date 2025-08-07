Cantor Gomes apresenta novo álbum, 'Puro Transe' pela 1ª vez no Recife
Artista pernambucano apresenta seu disco de estreia no Estelita em um show caloroso marcado pelos diferentes ritmos brasileiros em sua sonoridade
Em uma mistura de MPB e um eletrônico tropical, o cantor Gomes dá vida ao seu novo disco de estreia, 'Puro Transe'. O álbum será apresentado ao vivo pela primeira vez na capital pernambucana já neste sábado (9), no Estelita.
O disco possui o eletrônico como principal referência, mas também bebe de sonoridades brasileiras, como o funk, brega, piseiro e 'nordestinidades'. Sobre a apresentação, Gomes destaca o uso de instrumentos orgânicos e uma atmosfera mais calorosa.
"Apresentar o show de estreia é sentir uma resposta real e direta de quem me escuta, ter esse feedback é essencial pra qualquer artista. Eu comecei minha carreira no teatro, então tenho uma conexão antiga com esse calor dos palcos – venho pensando o show em cima dessa inserção de várias linguagens artísticas que oferecem esse estado de Transe pra quem estiver assistindo", destaca o artista.
Gomes lança disco de estreia
Pernambucano, Gomes é cantor e compositor pop brasileiro, e vem se destacando no cenário local e nacional. Seus últimos lançamentos são assinados pelo Zelo Estúdio, com produções de Barro, Guilherme Assis e Jáder.
Já 'Puro Transe', seu primeiro disco, é um álbum eletrônico e tropical, onde fala sobre a hipnose de uma paixão no nordeste brasileiro e experimenta a mistura de gêneros como brega, reggaeton, UK garage e funk.
Serviço
- Data: 9 de Agosto
- Local: Estelita
- Endereço: Avenida Saturnino de Brito, 385 - Cabanga, Recife - PE, 50090-310, Brasil
- Horário de abertura da casa: 22h
- Valor dos ingressos: R$ 30 a R$ 60
