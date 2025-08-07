fechar
Agenda | Notícia

AmericaNews Beauty inaugura a primeira perfumaria Chanel em grande estilo no RioMar Recife

Grife francesa chega com fragrâncias originais e tradicionais no RioMar Recife, Zona Sul da capital pernambucana, na loja AmericaNews Beauty.

Por Daniela de Sá Publicado em 07/08/2025 às 22:26 | Atualizado em 07/08/2025 às 23:24
Juliana Carneiro, Carol Vaisman e Germana Mara.
Juliana Carneiro, Carol Vaisman e Germana Mara. - Foto: Lucas Soares

Clique aqui e escute a matéria

O cenário da perfumaria de luxo tem mais uma prestigiada adição ao catálogo: a Chanel, grife francesa que dispensa apresentações, inaugura a primeira seção de perfumaria da marca no RioMar Recife.

No centro de compras, quem sediará os produtos será a AmericaNews Beauty, reconhecida como referência em perfumaria de nicho.

Foto: Lucas Soares
Chanel aporta perfumaria no Recife na AmericaNews Beauty, no RioMar Recife. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Chanel aporta perfumaria no Recife na AmericaNews Beauty, no RioMar Recife. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Chanel aporta perfumaria no Recife na AmericaNews Beauty, no RioMar Recife. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Chanel aporta perfumaria no Recife na AmericaNews Beauty, no RioMar Recife. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Chanel aporta perfumaria no Recife na AmericaNews Beauty, no RioMar Recife. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Chanel aporta perfumaria no Recife na AmericaNews Beauty, no RioMar Recife. - Foto: Lucas Soares

A inauguração da chegada da Chanel aconteceu na noite da quarta-feira (06), sob o comando de Carol Vaisman, na loja da AN Beauty.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chanel concedeu à licença da sua perfumaria original a 5 estabelecimentos no Brasil, sendo 4 deles lojas da AmericanNews, e uma delas no Recife.

Leia Também

A chegada da grife francesa à capital pernambucana reforça a presença da marca na região Norte e Nordeste, onde a AN Beauty já atua com pontos de venda no Ceará, Rio Grande do Norte e Pará.

No evento de inauguração, nomes como Carla Pimentel, Clara Diniz, Giovanna Zirpoli, Vanessa Tinoco e Mayra Rossiter. Camila Malta, Paula Malta e Virginia Carvalho foram representar o AYO Spa no evento, com uma ativação exclusiva na loja para as convidadas. 

Foto: Lucas Soares
Juliana Carneiro, Carol Vaisman e Germana Mara para a chegada da Chanel na AmericaNews Beauty. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Clara Diniz para a chegada da Chanel no Recife, na AmericaNews Beauty. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Virginia Caravalho marca presença na AmericaNews Beauty, no RioMar, para a chegada da perfumaria da Chanel. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Mayra Rossiter na AmericaNews Beauty, no RioMar, para a chegada da perfumaria da Chanel. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Vanessa Tinoco na AmericaNews Beauty, no RioMar, para a chegada da perfumaria da Chanel. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Katy Abreu na AmericaNews Beauty, no RioMar, para a chegada da perfumaria da Chanel. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Carla Pimentel na AmericaNews Beauty, no RioMar, para a chegada da perfumaria da Chanel. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Carol Vaisman comanda a noite de inauguração do estande da Chanel na AmericaNews Beauty. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Juliana Carneiro, diretora da AmericaNews Beauty, no evento de chegada da perfumaria da Chanel na loja. - Foto: Lucas Soares
Foto: Lucas Soares
Ativação do AYO Spa na inauguração da Chanel na AmericaNews Beauty. - Foto: Lucas Soares

Leia também

3 perfumes femininos mais cobiçados entre os homens
PERFUMES

3 perfumes femininos mais cobiçados entre os homens
4 perfumes semelhantes ao La Vie Est Belle, mas que custam bem menos
PERFUMES

4 perfumes semelhantes ao La Vie Est Belle, mas que custam bem menos

Compartilhe

Tags