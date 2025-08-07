AmericaNews Beauty inaugura a primeira perfumaria Chanel em grande estilo no RioMar Recife
Grife francesa chega com fragrâncias originais e tradicionais no RioMar Recife, Zona Sul da capital pernambucana, na loja AmericaNews Beauty.
O cenário da perfumaria de luxo tem mais uma prestigiada adição ao catálogo: a Chanel, grife francesa que dispensa apresentações, inaugura a primeira seção de perfumaria da marca no RioMar Recife.
No centro de compras, quem sediará os produtos será a AmericaNews Beauty, reconhecida como referência em perfumaria de nicho.
A inauguração da chegada da Chanel aconteceu na noite da quarta-feira (06), sob o comando de Carol Vaisman, na loja da AN Beauty.
A Chanel concedeu à licença da sua perfumaria original a 5 estabelecimentos no Brasil, sendo 4 deles lojas da AmericanNews, e uma delas no Recife.
A chegada da grife francesa à capital pernambucana reforça a presença da marca na região Norte e Nordeste, onde a AN Beauty já atua com pontos de venda no Ceará, Rio Grande do Norte e Pará.
No evento de inauguração, nomes como Carla Pimentel, Clara Diniz, Giovanna Zirpoli, Vanessa Tinoco e Mayra Rossiter. Camila Malta, Paula Malta e Virginia Carvalho foram representar o AYO Spa no evento, com uma ativação exclusiva na loja para as convidadas.