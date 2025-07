Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O MOV – Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco realizará sua sétima edição entre os dias 9 e 14 de setembro, oferecendo uma programação gratuita e formativa voltada para estudantes e realizadores iniciantes.

Neste ano, o festival traz três oficinas, dois painéis de discussão e o MOV LAB, um laboratório de consultoria voltado para curtas-metragens em fase de desenvolvimento.

Oficinas

Serão oferecidas as seguires oficinas:

Espelhos Partidos – Escritas de Si para Roteiros de (Auto)Ficção, com Márcio Andrade;



Escrita Criativa de Textos Técnicos, com Xulia Doxágui;



Figurino Audiovisual, com IDLIBRA.

As inscrições são gratuitas e estão abertas no Instagram (@movfestival).

MOV LAB

Também com inscrições abertas, o MOV LAB selecionará oito projetos universitários, que poderão participar de consultorias individuais com três profissionais do mercado: Esdras Bezerra, que colaborou com filmes como Divino Amor e Propriedade (Roteiro), Rayssa Costa, produtora de Cangaço Novo e O Último Azul (Produção Executiva), e Vinicius Gouveia, idealizador do festival (Pitching).

No fim do processo, os selecionados apresentarão seus projetos diante de uma banca de representantes do mercado audiovisual pernambucano.

7º edição do Festival MOV abre oficinas, painéis e laboratório gratuito para filmes em desenvolvimento - Divulgação/Priscila Duarte

A programação também inclui o MOV Resenha, atividade para participantes interessados em discutir filmes e exercitar a escrita crítica, com César Castanha.

Ainda, integram a programação dois painéis de discussão com profissionais convidados, que irão debater os desafios e caminhos da produção universitária e do audiovisual contemporâneo.