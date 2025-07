Espetáculo "Gandhi, um líder humano" chega ao Recife com o ator João Signorelli

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O teatro do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem, será o palco da peça Gandhi, um líder humano, nos dias 19 e 20 de julho, sempre às 19h. O espetáculo é encenado pelo ator João Signorelli, com participação da atriz Thaia Perez, e aborda a vida e os ensinamentos de Mahatma Gandhi.

Parte das vendas dos ingressos é revertida para o programa Ressignificar, do Instituto MHM, que visa o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes de Barreiros, Gameleira e Rio Formoso.

O espetáculo tem a capacidade de conectar os pensamentos de Gandhi com a realidade do público, tornando a experiência mais próxima e impactante. “São reflexões gandhianas e histórias contadas por ele que comprovam que algumas reflexões dele eram possíveis de serem praticadas. Como se ele fosse chamado por algumas pessoas para falar na Terra.

Como se a energia, o espírito de Gandhi viesse falar algumas ideias dele sobre vida, ética, amadurecimento emocional, saúde mental e como podemos melhorar como pessoas”, explica Signorelli.

É uma peça simples, baseada no trabalho do ator e do texto, e tem cerca de 1h de duração. “Tem algumas histórias engraçadas porque ele tinha um humor peculiar, pensamentos e reflexões profundas sobre nossa existência, a verdade, o respeito pelo outro e pela diferença”, conta o ator, que promete um bate papo após o espetáculo.

Oriunda de São Paulo, a peça tem 22 anos de existência e, pela primeira vez, será apresentada ao público recifense. No Brasil, mais de 70 mil pessoas assistiram ao espetáculo. Signorelli levou a obra sete vezes à Índia, fez duas turnês pela Europa, além de apresentações na Áustria, Suíça, Alemanha, Portugal e em Moçambique, na África. Cerca de 5 mil pessoas estiveram nas plateias do exterior.

Sobre João Signorelli

O ator interpreta Gandhi há cerca de 20 anos com apresentações em todo o Brasil. Na televisão teve papéis em Carandiru: outras histórias, Grande Sertão: veredas, Aquarela do Brasil, O Sorriso do Lagarto, Senhora do Destino, Bebê à Bordo, Amazônia e América. No cinema atuou nos filmes Vai Trabalhar Vagabundo, Lili Carabina, Stelinha, Boca de Ouro e Garrincha. No teatro teve participações nas peças O Homem de la Mancha, Um Bonde Chamado Desejo, Pano de Boca, As mil e uma noites, Diário de um mago e A Promessa.

Ficha Técnica

Autor: Miguel Filiage e Bene Catanande

Miguel Filiage e Bene Catanande Diretor: Miguel Filiage

Miguel Filiage Figurino: Bento de Barros Neto e Tânia Moreno

Bento de Barros Neto e Tânia Moreno Produção executiva: João Signorelli

João Signorelli Produção / contra-regra / iluminação / som: Letícia Pirmez e Paulo Moretti

Letícia Pirmez e Paulo Moretti Cenografia: Letícia Pirmez e Paulo Moretti

Serviço

Gandhi, um líder humano

Datas: 19 e 20 de julho de 2025

Horário: 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo

Endereço: Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem, Recife.

Ingressos: R$ 160,00 (inteira) / R$ 80,00 (meia)

Ingresso social: R$ 80,00 + R$ 30,00 (de doação)

Vendas no local e pelo site: Link