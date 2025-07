Oficina de Tirinhas no 33º FIG mistura humor, poesia e identidade criativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Expressar ideias, sentimentos e até visões de mundo através do desenho e da palavra é o convite da oficina “Desenhos, Traços e Ideias: Oficina de desenhos em Tirinhas”, que acontece de 14 a 18 de julho, das 13h às 17h, dentro da programação formativa do 33º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

A formação gratuita será realizada na Casa dos Saberes, instalada na AESGA (Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns), e será conduzida pela arte-educadora, artista visual e ilustradora Ewa Amor.

Criadora da página de tirinhas “Felizmina e Minos” nas redes sociais, Ewa Amor propõe um espaço criativo e acolhedor, onde cada participante será incentivado a criar sua própria linguagem visual e narrativa. A ideia central da oficina é desenvolver tirinhas como um meio de expressão autêntica, combinando traços, humor, poesia e liberdade criativa para transformar sentimentos e pensamentos em pequenas histórias ilustradas.

Programação da Oficina de Tirinhas: Desenhos, Traços e Ideias

Durante os encontros, serão realizados exercícios que estimulam o olhar artístico, a escuta interna e o pensamento crítico. Os participantes serão convidados a desenvolver personagens, criar situações e dar vida a suas ideias por meio de desenhos autorais.

“Durante o processo, cada participante será incentivado a criar seu próprio personagem e desenvolver ideias de histórias que expressem sentimentos, situações cotidianas ou visões de mundo, sempre respeitando seu estilo, ritmo e modo único de traçar e riscar”, destaca Ewa.

Ao final da oficina, cada participante terá produzido uma ou mais tirinhas que serão impressas em uma publicação coletiva. Além disso, será criado um perfil no Instagram dedicado exclusivamente às produções da turma, ampliando o alcance e a visibilidade das criações e promovendo o diálogo com o público. A iniciativa reforça a importância da arte como ferramenta de expressão, pertencimento e comunicação nos dias atuais.

Mais informações sobre Ewa Amor

Artista visual, cineasta, fotógrafa e produtora cultural, Ewa Amor desenvolve projetos voltados à democratização da cultura e à educação artística. É criadora do projeto de quadrinhos “Felizmina e Minos”, com milhares de visualizações nas redes sociais.

Seu filme de nanometragem “Mousse” foi premiado no Brasil e exibido em festivais na França e em Portugal. Desde 2024, atua como arte-educadora no Projeto Faz Art, em Garanhuns, e em 2025 teve quatro filmes dirigidos por ela, com produção de alunos, finalistas na Mostra de Cinema Curta Vídeo com Verba Curta. Também ministra oficinas e cria conteúdos audiovisuais para o YouTube e TikTok, onde soma mais de 100 mil visualizações.

