Conversa Boa Especial Nordestine-se celebra o Dia do Nordestino neste sábado (4)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante todo o mês de outubro, projeto da Rádio Jornal acontece em edições especiais no Caldinho do Nenen, no Pina, Zona Sul do Recife

O Dia do Nordestino, celebrado no próximo dia 8 de outubro, é motivo de orgulho para o Sistema Jornal de Commercio de Comunicação. Como parte da comemoração, a Rádio Jornal integra uma programação especial e multiplataforma que dura o mês inteiro.

Após duas edições de sucesso no Carnaval (Frever) e no São João (ArrastaPé), o Conversa Boa recebe artistas nordestinos para exaltar uma cultura que é só nossa. É que o Conversa Boa Especial Nordestine-se, com Ciro Bezerra, promove edições semanais para homenagear o que tem de melhor da região.

Durante os sábados de outubro, o ouvinte acompanha o Conversa Boa Especial Nordestine-se, que receberá artistas do forró e outros gêneros nordestinos. O projeto conta com o patrocínio de Vitarella e Banco do Nordeste.

Conversa Boa Especial Nordestine-se



Conversa Boa homenageia o Dia do Nordestino com projeto especial a partir deste sábado (4) - Artes JC

Com início neste sábado (4), a partir das 11h, o Conversa Boa Especial Nordestine-se é comandado por Ciro Bezerra diretamente do Caldinho do Nenen, na Zona Sul do Recife.

Para esta edição, o apresentador recebe Rogério Rangel, Laís Sena, Carlinhos Monteverde e Manoelzinho de Bonito, que integra a programação com um pé de serra para agitar ainda mais o finalzinho da manhã.

O programa será transmitido na Rádio Jornal (90.3 FM) e também no canal oficial da emissora no Youtube, ao vivo. Com o tema "Orgulho da nossa gente", o Nordestine-se no Conversa Boa reúne um bate-papo daqueles com o melhor da música, em um clima descontraído perfeito para os sábados.