fechar
notícias | Notícia

Conversa Boa Especial Nordestine-se celebra o Dia do Nordestino neste sábado (4)

Durante todo o mês de outubro, projeto da Rádio Jornal acontece em edições especiais no Caldinho do Nenen, no Pina, Zona Sul do Recife

Por Samantha Oliveira Publicado em 03/10/2025 às 15:25
Ciro Bezerra apresenta o Conversa Boa da R&aacute;dio Jornal
Ciro Bezerra apresenta o Conversa Boa da Rádio Jornal - Arquivo/JC Imagem

O Dia do Nordestino, celebrado no próximo dia 8 de outubro, é motivo de orgulho para o Sistema Jornal de Commercio de Comunicação. Como parte da comemoração, a Rádio Jornal integra uma programação especial e multiplataforma que dura o mês inteiro.

Após duas edições de sucesso no Carnaval (Frever) e no São João (ArrastaPé), o Conversa Boa recebe artistas nordestinos para exaltar uma cultura que é só nossa. É que o Conversa Boa Especial Nordestine-se, com Ciro Bezerra, promove edições semanais para homenagear o que tem de melhor da região. 

Durante os sábados de outubro, o ouvinte acompanha o Conversa Boa Especial Nordestine-se, que receberá artistas do forró e outros gêneros nordestinos. O projeto conta com o patrocínio de Vitarella e Banco do Nordeste.

Leia Também

Conversa Boa Especial Nordestine-se

Artes JC

Conversa Boa homenageia o Dia do Nordestino com projeto especial a partir deste sábado (4) - Artes JC

Com início neste sábado (4), a partir das 11h, o Conversa Boa Especial Nordestine-se é comandado por Ciro Bezerra diretamente do Caldinho do Nenen, na Zona Sul do Recife.

Para esta edição, o apresentador recebe Rogério Rangel, Laís Sena, Carlinhos Monteverde e Manoelzinho de Bonito, que integra a programação com um pé de serra para agitar ainda mais o finalzinho da manhã. 

O programa será transmitido na Rádio Jornal (90.3 FM) e também no canal oficial da emissora no Youtube, ao vivo. Com o tema "Orgulho da nossa gente", o Nordestine-se no Conversa Boa reúne um bate-papo daqueles com o melhor da música, em um clima descontraído perfeito para os sábados.

Leia também

Na vanguarda imobiliária: Zona Sul do Recife vive fase de expansão
VALORIZAÇÃO

Na vanguarda imobiliária: Zona Sul do Recife vive fase de expansão
Receita da Boa celebra Mês do Nordestino com programa especial na TV Jornal/SBT
DIA DO NORDESTINO

Receita da Boa celebra Mês do Nordestino com programa especial na TV Jornal/SBT

Compartilhe

Tags