Voz da Rádio Jornal, Natália Ribeiro receberá o título de cidadã recifense na Câmara dos Vereadores

Natália Ribeiro se mudou para o Recife em 2020 e dá voz à Rádio Jornal desde junho de 2021. Homenagem acontece no dia 16 de outubro

Gaúcha radicada no Recife há quase 5 anos, a jornalista Natália Ribeiro, uma das vozes marcantes da Rádio Jornal desde 2021, irá receber o título de cidadã recifense na Câmara dos Vereadores da cidade. A cerimônia acontece no dia 16 de outubro, às 17h.

A autoria da homenagem é do vereador Felipe Alecrim, que irá prestigiar a comunicadora com a certificação de cidadania da capital pernambucana.

"Receber o título de cidadã recifense é ter a confirmação daquilo que sinto todos os dias: fui e continuo sendo muito acolhida por essa cidade e pelas pessoas que a fazem. Viver no Recife é um presente", ressaltou Natália.

"Penso que o reconhecimento ao meu trabalho e as amizades plantadas nesses cinco anos são, em parte, a consequência do amor que sinto por essa terra.Sou feliz por estar aqui e, agora, serei feliz por tornar-me uma cidadãlegítima", completou a jornalista.

Natália marca presença na Rádio Jornal quase que diariamente. Às 7h, dá voz à Primeira Página, retornando a partir das 11h para o Debate da Super Manhã. Ela também apresenta o programa Giro Metropolitano, produto que envolve todo o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

