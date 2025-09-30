fechar
Pernambuco | Notícia

Criança de 5 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em Pernambuco

Menino foi encontrado por morador após dois dias de desaparecimento; casal morreu em possível colisão com cavalo. Veículo tinha cadeirinha infantil

Por Ryann Albuquerque Publicado em 30/09/2025 às 10:02 | Atualizado em 30/09/2025 às 11:21
Veículo capotou em ribanceira na BR-424, em Garanhuns; casal morreu e criança de 5 anos sobreviveu
Veículo capotou em ribanceira na BR-424, em Garanhuns; casal morreu e criança de 5 anos sobreviveu - Tv Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um carro em que estavam um casal e o filho deles, de 5 anos, foi encontrado capotado numa ribanceira no quilômetro 95 da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (29).

O homem, de 31 anos, e a mulher, de 33, morreram no local, presos às ferragens, enquanto a criança sobreviveu. 

A família era dada como desaparecida desde o sábado (27), quando saiu de uma propriedade rural em direção à cidade e não retornou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente pode ter ocorrido entre sábado e domingo, mas o carro só foi localizado na segunda-feira, por volta das 13h.

Leia Também

Menino foi achado por morador ao lado do carro capotado

A suspeita é de que o motorista tenha colidido contra um cavalo, perdido o controle da direção e saído da pista. O animal também foi encontrado morto.

O veículo, de modelo Classic, capotou em uma ribanceira na Curva da Laranjeira, ponto onde moradores relatam ocorrências frequentes por causa de animais soltos na pista.

O menino foi encontrado por um vaqueiro, que ouviu seu choro e localizou o carro virado. Segundo a PRF, havia uma cadeirinha no automóvel.   

A criança, em estado de choque, foi encaminhada ao Hospital Regional Dom Moura, onde passou por avaliação médica e não apresentou ferimentos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ainda não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde nem sobre a quem ficará sob guarda. 

 

O resgate foi considerado de difícil execução, já que o carro estava em área de difícil acesso. Equipes do Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística, Polícia Militar, Polícia Civil e PRF participaram da ocorrência.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar o caso.

Confira a reportagem da TV Jornal sobre o caso: 

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco tem variação de chuva e calor nesta terça-feira (30)
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco tem variação de chuva e calor nesta terça-feira (30)
Morre Malba Lucena, ex-deputada estadual de Pernambuco e referência em educação
LUTO

Morre Malba Lucena, ex-deputada estadual de Pernambuco e referência em educação

Compartilhe

Tags