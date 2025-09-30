Criança de 5 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Menino foi encontrado por morador após dois dias de desaparecimento; casal morreu em possível colisão com cavalo. Veículo tinha cadeirinha infantil

Um carro em que estavam um casal e o filho deles, de 5 anos, foi encontrado capotado numa ribanceira no quilômetro 95 da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (29).

O homem, de 31 anos, e a mulher, de 33, morreram no local, presos às ferragens, enquanto a criança sobreviveu.

A família era dada como desaparecida desde o sábado (27), quando saiu de uma propriedade rural em direção à cidade e não retornou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente pode ter ocorrido entre sábado e domingo, mas o carro só foi localizado na segunda-feira, por volta das 13h.

Menino foi achado por morador ao lado do carro capotado



A suspeita é de que o motorista tenha colidido contra um cavalo, perdido o controle da direção e saído da pista. O animal também foi encontrado morto.

O veículo, de modelo Classic, capotou em uma ribanceira na Curva da Laranjeira, ponto onde moradores relatam ocorrências frequentes por causa de animais soltos na pista.

O menino foi encontrado por um vaqueiro, que ouviu seu choro e localizou o carro virado. Segundo a PRF, havia uma cadeirinha no automóvel.

A criança, em estado de choque, foi encaminhada ao Hospital Regional Dom Moura, onde passou por avaliação médica e não apresentou ferimentos.

Ainda não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde nem sobre a quem ficará sob guarda.

O resgate foi considerado de difícil execução, já que o carro estava em área de difícil acesso. Equipes do Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística, Polícia Militar, Polícia Civil e PRF participaram da ocorrência.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar o caso.

