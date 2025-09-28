Mulher é condenada a 41 anos de prisão por tortura e morte do filho de 1 ano em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após júri popular no Fórum de Paulista, a ré ainda pode recorrer de decisão ao segundo grau durante prisão preventiva; Caso ocorreu em 2023

Clique aqui e escute a matéria

Uma mulher foi condenada a 41 anos e sete meses de prisão pelos crimes de tortura e homicídio qualificado contra o próprio filho, de 1 ano e 5 meses. O caso ocorreu no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A ré, Nayara Uedna Costa da Silva, recebeu a sentença após júri popular realizado no Fórum de Paulista, na última quinta-feira (25/09). A sessão foi presidida pelo juiz Thiago Cintra, da 1ª Vara Criminal de Paulista.

A defesa ainda pode recorrer da decisão ao segundo grau do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Nayara não terá direito de recorrer em liberdade e permanecerá presa preventivamente.

Caso

O caso ocorreu em 26 de fevereiro de 2023, no imóvel onde mãe e filho viviam, no bairro de Paratibe, em Paulista.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Nayara torturou a criança como forma de castigo durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023.

A tortura resultou no homicídio qualificado do menor em 26 de fevereiro, quando a ré o espancou, causando "traumatismo cranioencefálico grave" - termo utilizado na causa da morte. A perícia realizada no corpo da criança confirmou as agressões.

Na denúncia do MPPE, parentes e vizinhos afirmam que a mãe costumava agredir o menino, que ela considerava "mimado pela avó", sob o pretexto de "educá-lo".

No dia do ocorrido, a criança se recusou a terminar o almoço. A mãe começou a dar tapas em suas costas, puxou-o pelos cabelos e o empurrou, fazendo com que ele batesse a cabeça na parede. Com o impacto, o menino desmaiou.

A criança foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Dosimetria

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), Nayara Uedna foi condenada a 36 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante tortura (art. 121, §2º, II, III e IX, e §2º-B, inciso II, do Código Penal).

A ré também recebeu a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tortura (art. 1º, II, e §4º, inciso II, da Lei 9.455/97).

A reportagem tenta contato com a defesa de Nayara Uedna Costa da Silva.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />