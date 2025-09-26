Operação realiza fiscalização ambiental em 31 municípios de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Operação aplicou mais de R$ 1 milhão em multas, além da apreensão de 14 toneladas de madeira e 58 animais silvestres em condições irregulares

A Operação Mata Atlântica em Pé completa seu sétimo ano de fiscalização no Estado de Pernambuco. Na operação, realizada entre os dias 15 e 19 de setembro, foram fiscalizados 472 hectares do bioma mais ameaçado do Brasil.

O foco da atuação é identificar pontos de desmatamento da floresta nativa e responsabilizar os infratores, além da recuperação das áreas degradadas. A ação foi realizada em 17 estados brasileiros, sendo oito do Nordeste, quatro do Sudeste, três do Sul e dois do Centro-Oeste.

Sobre a operação

Segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MPPE, Belize Câmara, 31 municípios e uma área equivalente a 661 campos de futebol foram vistoriados.

Os órgãos aplicaram fizeram a apreensão de 14 toneladas de madeira, e de 58 animais silvestres mantidos em condições irregulares. Além da aplicação de mais de R$ 1 milhão em multas. Os infratores autuados têm a obrigação de recuperar as áreas desmatadas.

O analista ambiental do Ibama, Amaro Fernandes, conta que a maior parte da cobertura vegetal foi derrubada para o plantio de capim, para criação de gado. A prática pode gerar danos ambientais, já que a floresta tem uma quantidade de carbono depositada que quando é erradicada, será liberada na atmosfera.

"Para o Ibama, o trabalho não se encerra agora. A Operação norteia a nossa atividade para o futuro; os alvos que deixamos de atender agora, por conta de dificuldade de acesso, serão vistoriados em breve e a região fiscalizada será atendida com mais atenção nas próximas ações do Ibama", destaca.

Os crimes ambientais, como o caso de flagrantes e apreensão, são encaminhados para instauração de inquéritos policiais. De acordo com o subcomandante do BPA, major Wagner Feitosa, o efetivo policial também apreendeu 5 armas de fogo, além dos animais silvestres.

Órgãos participantes

Coordenada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) a operação contou com o apoio operacional da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Além da colaboração das Polícias Civil, por meio da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), e Militar, através do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA). Os órgãos disponibilizaram pessoal, equipamento, apoio logístico e de segurança para os trabalhos.



