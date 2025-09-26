fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (26 a 28/09)

Fim de semana deve ser de sol e calor em Pernambuco, com pouca chuva e boas janelas de maré baixa para banho de mar no Recife. Confira detalhes

Por Eduardo Scofi Publicado em 26/09/2025 às 7:12
Fim de semana deve ser de sol e calor em Pernambuco, com pouca chuva e boas janelas de maré baixa
Fim de semana deve ser de sol e calor em Pernambuco, com pouca chuva e boas janelas de maré baixa - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A sexta-feira (26) marca uma transição no tempo em Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuvas fracas para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

No Agreste e no Sertão, o tempo segue firme, com predomínio de sol e temperaturas elevadas.

Em Recife, os termômetros variam entre 24ºC e 31ºC, com umidade mínima de 50%. Em Caruaru, no Agreste, a variação fica entre 17ºC e 30ºC.

Já em Serra Talhada, a mínima registrada é de 18ºC e a máxima pode chegar a 32ºC, com umidade caindo para 30% nas horas mais quentes. Petrolina apresenta temperaturas semelhantes, oscilando entre 19ºC e 31ºC.

Leia Também

Fim de semana 

Para o sábado (27) e o domingo (28), a Apac aponta cenário de poucas chuvas no Estado. Apenas as regiões da Mata Norte, Mata Sul e Metropolitana podem registrar precipitações fracas, enquanto Agreste e Sertão devem permanecer sem chuva.

As temperaturas seguem altas em todo o Estado, com destaque para Petrolina e Serra Talhada, onde as máximas ultrapassam os 31ºC. A umidade relativa do ar continua baixa no Sertão, mantendo a necessidade de cuidados com hidratação e exposição solar.

Tábua de marés

No sábado (27), a maré atinge 1,90m às 6h44 e 1,88m às 19h02, com pontos mais baixos de 0,59m às 0h29 e 0,72m às 12h46. Esses horários de maré baixa favorecem o banho de mar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No domingo (28), a maré sobe para 1,75m às 7h34 e 1,73m às 19h47, recuando para 0,74m às 1h10 e 0,87m às 13h23. O período da manhã, especialmente entre 7h e 9h, é o mais indicado para quem pretende aproveitar a praia.

 Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco tem quinta-feira (25) de sol, variação de nuvens e chuvas fracas em pontos isolados
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco tem quinta-feira (25) de sol, variação de nuvens e chuvas fracas em pontos isolados
Protesto interdita Avenida Recife contra despejo de ocupação de imóvel
Protesto

Protesto interdita Avenida Recife contra despejo de ocupação de imóvel

Compartilhe

Tags