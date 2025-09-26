Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (26 a 28/09)
Fim de semana deve ser de sol e calor em Pernambuco, com pouca chuva e boas janelas de maré baixa para banho de mar no Recife. Confira detalhes
A sexta-feira (26) marca uma transição no tempo em Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuvas fracas para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.
No Agreste e no Sertão, o tempo segue firme, com predomínio de sol e temperaturas elevadas.
Em Recife, os termômetros variam entre 24ºC e 31ºC, com umidade mínima de 50%. Em Caruaru, no Agreste, a variação fica entre 17ºC e 30ºC.
Já em Serra Talhada, a mínima registrada é de 18ºC e a máxima pode chegar a 32ºC, com umidade caindo para 30% nas horas mais quentes. Petrolina apresenta temperaturas semelhantes, oscilando entre 19ºC e 31ºC.
Fim de semana
Para o sábado (27) e o domingo (28), a Apac aponta cenário de poucas chuvas no Estado. Apenas as regiões da Mata Norte, Mata Sul e Metropolitana podem registrar precipitações fracas, enquanto Agreste e Sertão devem permanecer sem chuva.
As temperaturas seguem altas em todo o Estado, com destaque para Petrolina e Serra Talhada, onde as máximas ultrapassam os 31ºC. A umidade relativa do ar continua baixa no Sertão, mantendo a necessidade de cuidados com hidratação e exposição solar.
Tábua de marés
No sábado (27), a maré atinge 1,90m às 6h44 e 1,88m às 19h02, com pontos mais baixos de 0,59m às 0h29 e 0,72m às 12h46. Esses horários de maré baixa favorecem o banho de mar.
No domingo (28), a maré sobe para 1,75m às 7h34 e 1,73m às 19h47, recuando para 0,74m às 1h10 e 0,87m às 13h23. O período da manhã, especialmente entre 7h e 9h, é o mais indicado para quem pretende aproveitar a praia.
