Secretária Erika Lacet deixa Controladoria-Geral de Pernambuco; Renato Cirne assume

Mudança ocorre um dia após governo trocar o secretário estadual da Fazenda. Secretário Executivo da CGE assume a liderança da pasta.

A secretária da Controladoria-Geral de Pernambuco, Erika Lacet, pediu demissão e deixou cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta (26), um dia após o governo também trocar o secretário estadual da Fazenda.

No lugar de Erika, quem assume a CGE é Renato Barbosa Cirne, que atuava como secretário Executivo de Transparência e Controle da Controladoria.



De acordo com a publicação no DO, a saída ocorreu "a pedido" de Erika. Até o momento, o governo de Pernambuco não se pronunciou.



Erika Gomes Lacet liderava a Controladoria-Geral desde o início do governo Raquel Lyra. Antes disso, ela já havia sido secretária da CGE entre 2019 e 2021, no governo Paulo Câmara.

Renato Cirne assume a secretaria da Controladoria Geral de Pernambuco - Reprodução/SCGE PE

O novo secretário, Renato Cirne, é bacharel em Administração de Empresas e em Física, e é mestre em Engenharia da Computação, segundo o perfil dele no LinkedIn. Ele afirma ter pós-graduação em Perícia e Auditoria Contábil e em Ciência de Dados e Analytics.

Cirne presidiu o Grupo de Trabalho de implantação da LGPD no governo e diz ter experiência nas áreas de Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos.

Na liderança da CGE, Cirne terá a missão de auxiliar a governadora na proteção do patrimônio público, conduzir auditorias, reforçar o controle interno, combater a corrupção e incentivar o controle social.

Secretário da Fazenda foi substituído ontem



A mudança na CGE ocorre um dia após o governo de Pernambuco anunciar a saída de Wilson de Paula da secretaria da Fazenda. No lugar dele, entrou o auditor fiscal Flávio Martins Sodré da Mota.

Wilson de Paula assumiu o cargo em janeiro de 2023, uma semana após a posse da governadora Raquel Lyra (PSDB). Na despedida, ele considerou cumprida sua missão de reorganizar as contas públicas do estado, que apresentavam dificuldades identificadas ainda na fase de transição de governo.

"Agradeço a Wilson de Paula pela sua contribuição à frente da Secretaria da Fazenda desde o início da nossa gestão e dou boas-vindas a Flávio nesta nova missão", declarou a governadora.

O novo secretário, Flávio Sodré, é servidor de carreira e coordena o Tesouro Estadual desde 2023. Formado em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 1992, ingressou como auditor fiscal da Fazenda estadual no mesmo ano. Também já atuou como diretor de Planejamento e no Controle da Ação Fiscal.