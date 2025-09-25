fechar
Auditor fiscal Flávio Mota assume a Secretaria da Fazenda de Pernambuco

Flávio Martins Sodré da Mota é coordenador do Tesouro Estadual desde 2023, e agora foi nomeado como novo Secretário da Fazenda

Por Anaís Coelho Publicado em 25/09/2025 às 13:12 | Atualizado em 25/09/2025 às 14:35
Flávio Martins Sodré da Mota
Flávio Martins Sodré da Mota - Divulgação

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (25), o novo responsável pela Secretaria da Fazenda. O auditor Flávio Martins Sodré da Mota será o novo titular da pasta; a nomeação dele vai ser publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26).

“Agradeço a Wilson de Paula pela sua contribuição à frente da Secretaria da Fazenda desde o início da nossa gestão e dou boas-vindas a Flávio nesta nova missão”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Sobre o novo secretário 

Flávio Martins Sodré da Mota é coordenador do Tesouro Estadual desde 2023. Ele tem formação em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no ano de 1992, quando foi nomeado auditor fiscal da Fazenda estadual. Flávio também já atuou como diretor de Planejamento e já exerceu a função de Controle da Ação Fiscal.

