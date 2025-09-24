Ministro garante a prefeitos edital para obras da Transnordestina em Pernambuco no mês de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou, nesta quarta-feira (24), a prefeitos pernambucanos que as obras da Transnordestina no Estado serão retomadas no mês de outubro. A Infra S.A. publicará o edital para a continuidade dos trabalhos no trecho SPS-4, que liga os municípios de Custódia e Arcoverde, com 73 quilômetros de extensão. O investimento previsto é de R$ 200 milhões.

Em reunião com prefeitos pernambucanos, o ministro destacou a prioridade do Governo Federal em concluir a ferrovia, que está paralisada há mais de uma década. “A Infra S.A. publicará o edital até o dia 30 de outubro para dar continuidade às obras, com o objetivo de entregar esse trecho, gerar emprego e movimentar a economia local”, afirmou Renan Filho.

Atualmente, 179 dos 470 quilômetros do trecho pernambucano já estão concluídos, o que representa 38% da obra. O projeto é visto como um pilar de desenvolvimento para o Nordeste, e o ministro reforçou a necessidade de os municípios se prepararem para os investimentos que impactarão a população local.

Estudos para "Porto Seco" no Sertão e Agreste



Na mesma ocasião, o ministro Renan Filho também anunciou o início dos estudos para a construção de um porto seco com hubs logísticos em duas regiões de Pernambuco: no Sertão, próximo a Salgueiro, e no Agreste, abrangendo Quipapá e Agrestina.

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que também estava presente, destacou o potencial estratégico do projeto, que funcionará como um reforço para o Porto de Suape. “Esse investimento abre uma nova janela de oportunidades para Suape, que poderá atender não só Pernambuco, mas também estados vizinhos, como Ceará e Piauí, integrando-se ainda à Ferrovia Norte-Sul”, explicou.

Os portos secos funcionam como terminais intermodais, conectando ferrovias e rodovias aos portos marítimos. A implantação dessas estruturas visa aliviar a pressão por espaço alfandegário nos portos e reduzir os custos logísticos para as empresas da região.

RETOMADA DA TRANSNORDESTINA

Com recursos assegurados no novo PAC, a expectativa do governo federal é iniciar a recuperação do trecho de Pernambuco com a contratação dos lotes 4 e 7, que abrangem os eixos Custódia–Arcoverde (73 km) e Cachoeirinha–Belém de Maria (53 km), totalizando quase 130 quilômetros de extensão e investimentos próximos de R$ 1 bilhão.