Onde assistir | Notícia

Transmissão Ferroviária x Goiás ao vivo online: confira onde assistir

Líder da competição, Esmeraldino busca a vitória para não ser ultrapassado pelo Coritiba. Locomotiva, por outro lado, vive má fase na Série B

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/09/2025 às 19:00
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

Ferroviária e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Ferroviária x Goiás ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV por assinatura)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Sportynet (Youtube)

Desimpedidos e Sportynet transmitirão o confronto gratuitamente em seus canais no Youtube. Enquanto a RedeTV!, além da TV aberta, irá transmitir a partida em suas plataformas digitais.

Como chegam as equipes

A Ferroviária vive momento complicado. A Locomotiva está há cinco jogos sem vencer, e permanece perto da zona de rebaixamento. O time de Araraquara ocupa a 15ª colocação com 32 pontos, apenas três acima do Z-4.

O Goiás, por outro lado, chega embalado. O time goiano é líder da Série B com 48 pontos, voltou a vencer após três jogos e quer aproveitar esse embalo pra abrir vantagem na ponta. A equipe reassumiu a liderança na última rodada.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 23/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 28
  • Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Sportynet e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Daniel Azambuja.

Goiás: Thiago Rodrigues; Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.

