Recife sedia o maior evento de negócios do Nordeste com foco em resultados

Organizado pelo Grupo Sucesso Inteligência Empresarial em parceria com a Fecomércio PE e o Cartão do Empresário, evento foca em resultados práticos

Clique aqui e escute a matéria

A capital pernambucana será o ponto de encontro de líderes e empreendedores de todo o Brasil nos dias 26 e 27 de setembro. A 3ª Imersão Sucesso nos Negócios, o maior evento do setor na região, promete dois dias intensos de estratégia, inovação e networking para empresários e gestores, no MV Metro Quadrado, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Organizado pelo Grupo Sucesso Inteligência Empresarial em parceria com a Fecomércio PE e o Cartão do Empresário, o evento se diferencia pela sua proposta interativa e prática. A programação conta com mentores de renome nacional, painéis de debate e a aplicação de ferramentas que visam gerar resultados imediatos nas empresas. Entre os temas em destaque, estão inovação, inteligência artificial, dados, qualidade de vida e lucratividade.

Maria Helena, sócia-fundadora e diretora comercial do Grupo Sucesso, reforçou o objetivo central da imersão: “Nosso objetivo é que cada participante saia com clareza e ações práticas para aplicar no dia seguinte. É sobre transformar estratégias em resultados reais e sustentáveis para os negócios”.

Após impactar centenas de empresas em edições anteriores, a Imersão 2025 promete ser ainda mais impactante, reunindo profissionais de alto nível em um ambiente propício para a troca de conhecimentos e o crescimento mútuo.

"O nosso foco é aumentar a lucratividade. Todos os mentores convidados e conteúdos pesquisados focam nesse principal desafio. E nesta edição, buscamos trazer metodologias e estratégias que foquem na gestão da tecnologia e de ferramentas que, de fato, são necessários e deem resultados aos negócios, passando pela eficiência na produtividade e consequente lucratividade", reforça Maria Helena.

GRUPO SUCESSO INTELIGÊNCIA

O grupo Sucesso Inteligência Empresarial conecta 65 empresas que, juntas, movimentam R$ 1 bilhão por ano, atuando nos setores de indústria, serviços, varejo e desenvolvimento econômico. Especialista em vendas e liderança, a consultoria oferece diagnósticos estratégicos, planejamento comercial, mentorias, treinamentos e programas de desenvolvimento que transformam desafios em resultados reais.



Entre os principais serviços, a empresa atua com consultoria estratégica, planejamento comercial e de vendas, mentorias, recrutamento e seleção, palestras, programas de liderança, mapeamento de processos e estruturação de cultura organizacional. A Sucesso também se destaca pela Academia de Líderes, com formações em pilares de gestão comercial estratégica e foco no desenvolvimento de equipes para a geração de resultados e lucratividade.

O time é formado por nomes de referência no mercado: Carolina Câmara – CEO e estrategista de negócios, especialista em alimentação e conselheira empresarial; Helen Monte – CMO, consultora e referência em liderança criativa, certificada pela WCO; Flávio Vasconcelos – Diretor de educação corporativa e especialista em Comunicação Assertiva e Não Violenta; e Maria Helena – Sócia-fundadora, Diretora comercial, mentora de empresários e criadora dos métodos 3R’s e CEP.





SERVIÇO:

O QUÊ: Imersão Sucesso Nos Negócios 2025

ONDE: Av. Pres. Dutra, 298 – Imbiribeira, Recife – PE, 51190-515 (Metro Quadrado MV)

QUANDO: 26 e 27 de setembro 2025 (9h às 18h)

INSCRIÇÕES: isn.sucessonoresultado.com.br