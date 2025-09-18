ECON Nordeste 2025 tem início nesta quinta-feira (18) com principais empresários do setor de materiais de construção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro do setor de materiais de construção acontece até domingo (21), no Cabo de Santo Agostinho, e deve reunir cerca de mil participantes

Tem início nesta quinta-feira (18) a 6ª edição do ECON Nordeste, um dos principais encontros do setor de materiais de construção no país. O evento acontece até domingo (21), no Vila Galé Eco Resort Cabo, no Cabo de Santo Agostinho, e deve reunir cerca de mil participantes vindos de todas as regiões do Brasil.

Negócios e turismo de eventos

Idealizado por Carlito Lira, presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE), o ECON Nordeste tem como foco o networking e a geração de negócios. Segundo ele, a troca de experiências e contatos durante o evento costuma gerar parcerias, negociações e até novos investimentos no setor.

"A cada ano, o ECON Nordeste se fortalece como um dos principais eventos do setor no Brasil. Ele ajuda a movimentar a economia, porque o contato entre os participantes gera parcerias, negociações e investimentos, por exemplo, que resultam em novas plantas fabris ou em unidades comerciais", avaliou.

Programação até domingo

A agenda inclui palestras com especialistas sobre economia e mercado, além de apresentações culturais com shows regionais. Para Carlos Portela, presidente da Acomac-PE, receber o encontro reforça a importância do estado no segmento.

"Receber o ECON Nordeste em Pernambuco é um convite à união, ao fortalecimento do nosso setor e ao reencontro entre lojistas, atacadistas, representantes comerciais, fabricantes, construtores, indústrias e entidades que movem o mercado da construção no Brasil", destacou.

Apoio institucional

O 6º ECON Nordeste 2025 conta com apoio da Acomac-PE, do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon), da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), da Fecomércio e do Governo do Estado de Pernambuco.

