fechar
Economia | Notícia

Inteligência Artificial é aposta de varejistas no Nordeste, aponta estudo

A pesquisa do Itaú BBA também indicou que o e-commerce (19%) e as startups (4%) recebem uma parcela menor dos investimentos em tecnologia

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 16:17
Em rela&ccedil;&atilde;o &agrave;s expectativas para o varejo nordestino em 2026, 70% dos empres&aacute;rios projetam um baixo crescimento
Em relação às expectativas para o varejo nordestino em 2026, 70% dos empresários projetam um baixo crescimento - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A inteligência artificial (IA) é a principal aposta de inovação para os varejistas do Nordeste, segundo um levantamento realizado durante o evento Itaú BBA Leader Talks, em Recife. O estudo, que ouviu mais de 113 líderes dos setores de tecnologia e varejo, revelou que 66% das empresas da região priorizam o investimento em aplicações de IA.

A pesquisa também indicou que o e-commerce (19%) e as startups (4%) recebem uma parcela menor dos investimentos em tecnologia.

Economia e perspectivas futuras

Quando questionados sobre o principal fator que impacta o setor, a maioria (77%) dos participantes apontou o desempenho da economia brasileira. Os grandes marketplaces aparecem em segundo lugar, com 23% das respostas. A concorrência internacional foi descartada como um fator relevante para os entrevistados.

Em relação às expectativas para o varejo nordestino em 2026, 70% dos empresários projetam um baixo crescimento, enquanto 26% esperam estabilidade e apenas 4% preveem um declínio.

Fábio Villa, diretor Comercial do Itaú BBA, destacou a importância de eventos como esse para aprofundar o conhecimento sobre o setor e ouvir as experiências dos principais empresários da região. Ele ressaltou que a iniciativa é fundamental para refletir sobre os caminhos do varejo e suas perspectivas de desenvolvimento nos próximos anos.

 
 

Leia também

Demissões no Itaú chegaram a cerca de mil funcionários, diz Sindicato dos Bancários
BANCO

Demissões no Itaú chegaram a cerca de mil funcionários, diz Sindicato dos Bancários
BC rejeita compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB)
NEGÓCIOS

BC rejeita compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB)

Compartilhe

Tags