Inteligência Artificial é aposta de varejistas no Nordeste, aponta estudo
A pesquisa do Itaú BBA também indicou que o e-commerce (19%) e as startups (4%) recebem uma parcela menor dos investimentos em tecnologia
Por
JC
Publicado em 17/09/2025 às 16:17
A inteligência artificial (IA) é a principal aposta de inovação para os varejistas do Nordeste, segundo um levantamento realizado durante o evento Itaú BBA Leader Talks, em Recife. O estudo, que ouviu mais de 113 líderes dos setores de tecnologia e varejo, revelou que 66% das empresas da região priorizam o investimento em aplicações de IA.
A pesquisa também indicou que o e-commerce (19%) e as startups (4%) recebem uma parcela menor dos investimentos em tecnologia.
Economia e perspectivas futuras
Quando questionados sobre o principal fator que impacta o setor, a maioria (77%) dos participantes apontou o desempenho da economia brasileira. Os grandes marketplaces aparecem em segundo lugar, com 23% das respostas. A concorrência internacional foi descartada como um fator relevante para os entrevistados.
Em relação às expectativas para o varejo nordestino em 2026, 70% dos empresários projetam um baixo crescimento, enquanto 26% esperam estabilidade e apenas 4% preveem um declínio.
Fábio Villa, diretor Comercial do Itaú BBA, destacou a importância de eventos como esse para aprofundar o conhecimento sobre o setor e ouvir as experiências dos principais empresários da região. Ele ressaltou que a iniciativa é fundamental para refletir sobre os caminhos do varejo e suas perspectivas de desenvolvimento nos próximos anos.