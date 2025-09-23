Governo de Pernambuco garante aprovação, por unanimidade, de empréstimos internacionais na Alepe
Assim como aconteceu na votação do primeiro pedido de empréstimo, base governista manobrou para derrubar substitutivo e aprovou texto original
Clique aqui e escute a matéria
Em nova vitória na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o Governo do Estado garantiu, nesta terça-feira (23), a aprovação, por unanimidade, do projeto de lei que pedia autorização para a contratação de dois empréstimos internacionais no valor de US$ 152 milhões (aproximadamente R$ 804 milhões).
Assim como aconteceu na aprovação do empréstimo de R$ 1,5 bilhão, no último dia 9, a base governista, sob liderança da deputada Socorro Pimentel (União Brasil), manobrou para derrubar o substitutivo do deputado Waldemar Borges (MDB), que cobrava transparência na execução dos recursos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Desta vez, sem a presença de Waldemar na sessão (único a registrar voto contrário na votação do empréstimo anterior), o texto original, enviado em agosto pela governadora Raquel Lyra (PSD), foi aprovado por unanimidade.
Dos três pedidos de empréstimo enviados pelo Governo de Pernambuco à Alepe, resta apenas o projeto que pede a autorização da contratação de operação de crédito no valor de R$ 1,7 bilhão, que será executado apenas em 2026.
Entenda o projeto
O projeto prevê a contratação de empréstimos ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ambos com garantia da União.
O primeiro empréstimo, no valor de US$ 60 milhões (aprox. R$ 317 milhões), é destinado a projetos da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional do Estado e serão aplicados no Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado de Pernambuco - PROGESTÃO.
Já a segunda operação de crédito, no valor de US$ 92 milhões (aprox. R$ 487 milhões), é destinada a projetos coordenados pela Secretaria da Fazenda, sendo aplicados no Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO III - PE .
"Em ambos os casos, ressalte-se, o objetivo é fomentar a melhoria contínua da gestão fiscal, tributária, orçamentária e de ativos da administração pública do Governo do Estado de Pernambuco, por meio de iniciativas que visem à racionalização do gasto público através da transformação digital, com aperfeiçoamento contínuo da capacidade governamental para garantir melhores resultados para a população", diz o texto enviado pela governadora Raquel Lyra, em agosto.