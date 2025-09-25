Dia Nacional do Rádio: a história do meio de comunicação mais popular do Brasil
Agilidade, reinvenção e proximidade com o público são marcas do veículo
Por
Max Augusto
Publicado em 25/09/2025 às 15:50
| Atualizado em 25/09/2025 às 15:52
X
O dia 25 de setembro é lembrado como o Dia Nacional do Rádio. Essa data celebra o nascimento do pioneiro da comunicação pública e do rádio, Roquette Pinto, em 1884.
Em 1922, Roquette Pinto esteve à frente de uma das primeiras transmissões de rádio do país: a veiculação do discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, sobre o dia da independência.
Desde então, o rádio se estabeleceu como um meio de comunicação de massa voltado à informação e ao entretenimento.
O radialista, professor e coordenador de cursos, André Ferreira, define o rádio como a representação do meio de comunicação mais popular e de maior penetração na população brasileira.
Escute a matéria sobre o Dia Nacional do Rádio:
Reinvenção
Com a chegada da televisão,em meados dos anos 1950, - impulsionada pela influência e esforços do magnata da comunicação Assis Chateaubriand - o rádio precisou se reinventar.
Capacidade de adaptação que foi novamente testada a partir dos anos 90, com a disseminação da internet.
Nesses momentos específicos da história, o veículo conseguiu se adaptar, seja priorizando a música - devido à perda de talentos para a TV - até à retransmissão do sinal para o ambiente digital.
Cultura
Além de sua velocidade e agilidade, o rádio tem um papel cultural significativo, contribuindo para a consolidação do idioma e da forma como os brasileiros falam.
O professor André Ferreira destaca a forte cultura em torno do rádio em relação ao futebol, citando o exemplo de Pernambuco.
Essa tradição cultural é um dos fatores que mantêm o rádio vivo até hoje, com ouvintes ligados 24 horas nos aparelhos tradicionais ou via aplicativos.