Dia Nacional do Rádio: a história do meio de comunicação mais popular do Brasil

Agilidade, reinvenção e proximidade com o público são marcas do veículo

O dia 25 de setembro é lembrado como o Dia Nacional do Rádio. Essa data celebra o nascimento do pioneiro da comunicação pública e do rádio, Roquette Pinto, em 1884.

Em 1922, Roquette Pinto esteve à frente de uma das primeiras transmissões de rádio do país: a veiculação do discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, sobre o dia da independência.

Desde então, o rádio se estabeleceu como um meio de comunicação de massa voltado à informação e ao entretenimento.

O radialista, professor e coordenador de cursos, André Ferreira, define o rádio como a representação do meio de comunicação mais popular e de maior penetração na população brasileira.

Escute a matéria sobre o Dia Nacional do Rádio:

Listen to MATÉRIA_MAX_AUGUSTO_DIA_NACIONAL_RÁDIO_MÚS_FINAL_25_09 by Rádio Jornal on hearthis.at



Reinvenção

Com a chegada da televisão,em meados dos anos 1950, - impulsionada pela influência e esforços do magnata da comunicação Assis Chateaubriand - o rádio precisou se reinventar.

Capacidade de adaptação que foi novamente testada a partir dos anos 90, com a disseminação da internet.

Nesses momentos específicos da história, o veículo conseguiu se adaptar, seja priorizando a música - devido à perda de talentos para a TV - até à retransmissão do sinal para o ambiente digital.

Cultura

Além de sua velocidade e agilidade, o rádio tem um papel cultural significativo, contribuindo para a consolidação do idioma e da forma como os brasileiros falam.

O professor André Ferreira destaca a forte cultura em torno do rádio em relação ao futebol, citando o exemplo de Pernambuco.

Essa tradição cultural é um dos fatores que mantêm o rádio vivo até hoje, com ouvintes ligados 24 horas nos aparelhos tradicionais ou via aplicativos.

