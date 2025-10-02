Receita da Boa celebra Mês do Nordestino com programa especial na TV Jornal/SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Mês do Nordestino ganha destaque e homenagens na TV Jornal/SBT com o especial do Receita da Boa, trazendo quatro episódios cheios de tradição

O mês de outubro chega carregado de tradição, afeto e, claro, muito sabor nordestino.

Para celebrar o Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro, o Receita da Boa, parte integrante do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, preparou um programa especial que promete conquistar os telespectadores da TV Jornal/SBT.

A atração especial será dividida em quatro episódios temáticos, exibidos em todos os domingos do mês, sempre às 10h, na telinha da TV que "Só Pernambuco Tem". Os programas vão promover um grande destaque e valorização da culinária e da cultura da região.

O especial vai além de receitas: é um mergulho na identidade nordestina, trazendo pratos típicos que contam histórias, resgatam tradições e reforçam a riqueza gastronômica de cada um dos nove estados da região.

Episódio de Estreia

A estreia acontece neste domingo, 5 de outubro, às 10h na TV Jornal/SBT, com a participação especial de três chefes de cozinha: Esthe Bagagi, Danilo Vieira e Armando Pugliesi.

No primeiro episódio, o chef Danilo Vieira prepara uma deliciosa Moqueca Pernambucana, prato que ressalta a importância da culinária do mar para a região e que promete perfumar a sua cozinha e reunir a família para um bom almoço.

Chef Danilo Vieira segurando um prato de Peixada Pernambucana para o programa Receita da Boa na TV Jornal - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

“Participar deste programa especial foi uma grande oportunidade de falar sobre a nossa gastronomia, levando isso para o mundo. O Nordeste é um celeiro de culturas e influências, e o programa mostra o quão ricos somos! Não poderia ter sido uma experiência melhor”, conta o chef Danilo Vieira.

Já o chef Armando Pugliesi, vai representar a Paraíba com a receita de Rubacão, prato cheio de sabor que está presente em muitas mesas nordestinas.



Chef Armando Pugliesi fez a sua versão de Rubacão Paraibano para o programa Receita da Boa na TV Jornal - ARTUR ARAUJO / JC IMAGEM

“Acredito que a gastronomia é uma das ferramentas mais poderosas de conexão com nossa história e nossa gente. Ter a oportunidade de levar os sabores da nossa região para o grande público é fundamental para valorizar os produtores locais e fortalecer nossa cultura. É a chance de mostrar que nossa cozinha de raiz é criativa, potente e tem muito a dizer no cenário atual, provando que tradição e inovação caminham juntas”, afirma o chef Armando Pugliesi.

Por fim, a chef Esthe Bagagi prepara Maria Isabel, prato tradicional do Piauí que mistura arroz, carne de sol e temperos marcantes, simbolizando a simplicidade e a potência da cozinha nordestina.



Para Esthe, participar do programa foi uma experiência enriquecedora e uma oportunidade de celebrar nossa região. “Tive a oportunidade de preparar Maria Isabel, um prato típico do Piauí que representa bem a força e a tradição da nossa culinária nordestina. Foi muito especial poder reproduzir essa receita em homenagem ao Dia do Nordestino, celebrando a história e a identidade do nosso povo”, conta a chef.



Maria Isabel, prato típico do Piauí, feito pela chef Esthe Bagagi, para o programa Receita da Boa na TV Jornal - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

Nos episódios seguintes, outros pratos e histórias prometem encantar o público, transformando a cozinha em palco de celebração dos sabores dos nove estados nordestinos. Sempre aos domingos, às 10h.

Além de ser exibido na TV Jornal, o especial também será disponibilizado simultaneamente no canal do YouTube do Receita da Boa.

Lideranças do SJCC destacam a importância do projeto

O programa especial também foi celebrado pelas lideranças do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), que destacaram a importância de valorizar a cultura nordestina, bandeira defendida por todas as marcas da empresa.

Para Elton Ponce, gerente sênior de estratégias digitais do SJCC, a iniciativa reafirma o compromisso do grupo com a valorização regional e destaca o conteúdo multiplataforma.

"Este especial é a materialização de uma entrega multiplataforma do SJCC com um produto pensado para o público consumir onde gosta mais. Além da distribuição em todas as plataformas digitais, a inclusão na grade da TV Jornal/SBT mostra como a TV aberta segue como um dos principais ativos de mídia do país, consolidando um projeto importante no meio que comunica com as grandes massas", destaca.

"E para falar de Nordeste precisamos estar onde os nordestinos estão. Essa é a grande estratégia do SJCC", completa.

Giovanna Torreão, coordenadora de soft news digital do SJCC, afirma que o programa é uma celebração da riqueza cultural do Nordeste. "Nossa equipe teve o cuidado de fazer uma curadoria não só receitas, mas também histórias, origens e curiosidades que conectam as pessoas da nossa região. Será um prazer imenso ver o público se encantando com cada episódio, e esperamos que essa iniciativa inspire ainda mais apreciação pela nossa cultura", declara.

Já Eloísa Felinto, coordenadora de entretenimento do SJCC, também comemorou a estreia da temporada:

"Temos muito orgulho em anunciar a primeira temporada do programa Receita da Boa na TV Jornal. Um programa que celebra os sabores, aromas e tradições da rica culinária do Nordeste, reforçando o nosso compromisso com a cultura, a representatividade e a própria nordestinidade, enquanto sentimento e identidade. Durante o mês inteiro, teremos diversos conteúdos e produtos distribuídos nos veículos do SJCC para que o público possa vivenciar da melhor forma o Mês do Nordestino", afirma.

"Neste domingo, 05 de outubro, às 10h, convidamos todos vocês para assistir à estreia do Programa Receita da Boa Especial Dia do Nordestino, na TV Jornal/SBT. Está imperdível!", convida Eloísa.

