Na vanguarda imobiliária: Zona Sul do Recife vive fase de expansão

Um bairro da Zona Sul está posicionado como um complexo urbano, conectando os principais equipamentos e polos da capital pernambucana

A Zona Sul do Recife passa por uma transformação significativa, impulsionada por novas tendências de consumo e pelo desejo crescente de qualidade de vida e áreas com infraestrutura completa, proporcionando maior sintonia com a natureza, com a proximidade do parque dos manguezais, que é a maior reserva de mangue em área urbana da América, sem abrir mão do espaço urbano. Em Boa Viagem, tradicionalmente o principal bairro da região, existe uma escassez de terrenos a serem desenvolvidos, o que tem aumentado à valorização de áreas adjacentes e todo entorno.



Nesse cenário, a Imbiribeira desponta como alternativa estratégica. O bairro está posicionado como um complexo urbano, conectando os principais equipamentos e polos da cidade: Boa Viagem, Pina, Aeroporto, Shopping Recife, polos industriais, centros logísticos, além de faculdades e escolas no entorno. A proximidade com a Praia de Boa Viagem, aliada a melhorias constantes em mobilidade, comércio e serviços, tem atraído novos empreendimentos e moradores para a região. Especialistas avaliam que esse movimento cria uma “nova centralidade” no Recife, reunindo moradia, trabalho e lazer em um mesmo contexto.



Imbiribeira assume protagonismo em lançamentos



Dados recentes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, apontam que a Imbiribeira liderou, pela primeira vez, os lançamentos imobiliários da capital pernambucana. No terceiro trimestre de 2025, o bairro respondeu por quase 30% da nova oferta de empreendimentos. No mesmo período, também se destacou nas vendas, com mais de 16% dos contratos firmados.



O epicentro desse crescimento está em um quadrante delimitado pela Rua Dom João VI, Avenida Mascarenhas de Morais, Rua Soldado Sinésio de Aragão e Avenida General Mac Arthur. Muito próxima ao Shopping Recife, a região concentra novos projetos de alto padrão que já colocam a Imbiribeira entre as áreas mais valorizadas por metro quadrado na cidade.



Mercado de luxo ganha força



Outro dado que chama atenção é a expansão do mercado de luxo. No segundo trimestre de 2025, o segmento registrou alta de 647% na capital, saltando de 2,3% para 17,2% do total de lançamentos. Boa parte dessa oferta está concentrada justamente na Imbiribeira, que tem atraído investidores e compradores interessados em produtos diferenciados.



Os novos condomínios oferecem infraestrutura completa de lazer, apartamentos com diversas tipologias e preços, em média, mais competitivos do que em bairros já consolidados da Zona Sul. Esse cenário abre espaço para quem busca tanto um imóvel para morar quanto uma oportunidade de investimento com alto potencial de valorização.



Um bairro em transformação



Consolidado como um dos endereços mais estratégicos do Recife, a Imbiribeira vive um momento único de evolução. Com perfil cada vez mais diversificado, a região recebe jovens, famílias, casais e investidores que buscam conveniência, mobilidade e proximidade com a natureza. Especialistas destacam que a combinação de qualidade de vida, infraestrutura em expansão e preços atrativos posiciona o bairro como uma das áreas mais promissoras do Recife.



Mais do que um movimento de mercado, a expansão da Imbiribeira representa uma reconfiguração do mapa imobiliário da cidade. Para analistas, investir na região hoje significa acompanhar uma tendência em ascensão, unindo retorno financeiro e qualidade de vida.

