fechar
Política | Notícia

Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar é preso pela PF por vazamento de operação

Parlamentar é suspeito de vazar informações sigilosas de operação contra TH Joias; mandado de prisão preventiva foi expedido pelo STF.

Por JC Publicado em 03/12/2025 às 18:41 | Atualizado em 03/12/2025 às 18:50
Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União)
Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União) - Thiago Lontra/ALERJ

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil e TV Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (3). A ação faz parte da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

O parlamentar foi detido minutos após prestar depoimento na sede da PF, no Rio. Segundo as investigações, Bacellar é suspeito de repassar informações sigilosas que teriam antecipado detalhes da Operação Zargun, comprometendo o trabalho policial.

Agentes federais também estiveram na sede da Alerj no início da manhã para cumprir mandados de busca e apreensão na sala da presidência.

Leia Também

Obstrução e conexão com TH Joias

A Operação Unha e Carne cumpre um mandado de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é identificar responsáveis pelo vazamento que teria beneficiado o deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias.

TH Joias foi preso em setembro de 2025, suspeito de intermediar a compra e venda de armas para a facção criminosa Comando Vermelho. Para a PF, o vazamento de dados sobre a investigação contra ele configurou obstrução de justiça.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A ação atual decorre de uma determinação do STF no âmbito da ADPF 635 (ADPF das Favelas), que delegou à Polícia Federal a investigação sobre a conexão entre grupos criminosos e agentes públicos no Rio de Janeiro.

Posicionamento

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a operação e que tomará as medidas cabíveis assim que tiver acesso aos autos. A defesa de Rodrigo Bacellar ainda não se manifestou.

Leia também

Lewandowski demite Ramagem e Anderson Torres dos quadros da PF para cumprir decisão do STF
TRAMA GOLPISTA

Lewandowski demite Ramagem e Anderson Torres dos quadros da PF para cumprir decisão do STF
Presidente do PT no Rio contraria Lula e diz que operação policial foi 'bem sucedida'
RIO DE JANEIRO

Presidente do PT no Rio contraria Lula e diz que operação policial foi 'bem sucedida'

Compartilhe

Tags