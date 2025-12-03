Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar é preso pela PF por vazamento de operação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parlamentar é suspeito de vazar informações sigilosas de operação contra TH Joias; mandado de prisão preventiva foi expedido pelo STF.

*Com informações da Agência Brasil e TV Brasil

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (3). A ação faz parte da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

O parlamentar foi detido minutos após prestar depoimento na sede da PF, no Rio. Segundo as investigações, Bacellar é suspeito de repassar informações sigilosas que teriam antecipado detalhes da Operação Zargun, comprometendo o trabalho policial.

Agentes federais também estiveram na sede da Alerj no início da manhã para cumprir mandados de busca e apreensão na sala da presidência.

Obstrução e conexão com TH Joias

A Operação Unha e Carne cumpre um mandado de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é identificar responsáveis pelo vazamento que teria beneficiado o deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias.

TH Joias foi preso em setembro de 2025, suspeito de intermediar a compra e venda de armas para a facção criminosa Comando Vermelho. Para a PF, o vazamento de dados sobre a investigação contra ele configurou obstrução de justiça.

A ação atual decorre de uma determinação do STF no âmbito da ADPF 635 (ADPF das Favelas), que delegou à Polícia Federal a investigação sobre a conexão entre grupos criminosos e agentes públicos no Rio de Janeiro.

Posicionamento

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a operação e que tomará as medidas cabíveis assim que tiver acesso aos autos. A defesa de Rodrigo Bacellar ainda não se manifestou.