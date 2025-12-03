fechar
Política | Notícia

Lewandowski demite Ramagem e Anderson Torres dos quadros da PF para cumprir decisão do STF

A decisão cumpre determinação do STF após condenações por participação na trama golpista; As portarias devem ser publicadas no DOU nesta quinta (4)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 03/12/2025 às 17:42
Lewandowski demite Alexandre Ramagem e Anderson Torres da Pol&iacute;cia Federal
Lewandowski demite Alexandre Ramagem e Anderson Torres da Polícia Federal - LULA MARQUES/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, demitiu nesta quarta-feira, 3, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o ex-ministro Anderson Torres dos quadros da Polícia Federal (PF).

A decisão é um cumprimento à decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a perda do cargo público do réus na ação da trama golpista.

As portarias devem ser publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, 04. A perda do cargo não interfere nos processos administrativos disciplinares pelos quais respondem Ramagem e Torres, segundo Lewandowski, uma vez que se tratam de esferas distintas, a criminal e a administrativa.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, e Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a 24 anos de prisão.

Os dois foram condenados na ação penal que condenou também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, no chamado "núcleo crucial" da organização criminosa que tentou interromper a transição democrática no País para manter Bolsonaro no poder, segundo a Procuradoria-Geral da República.

Leia também

STF arquiva processo contra Igor Cariús
DECISÃO

STF arquiva processo contra Igor Cariús
Davi Alcolumbre adia sabatina de Messias para vaga no STF
ADIAMENTO

Davi Alcolumbre adia sabatina de Messias para vaga no STF

Compartilhe

Tags