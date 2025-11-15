Governo nomeia nova superintendente da Polícia Federal em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adriana Vasconcelos substituirá o delegado Antônio de Pádua, que deixa o cargo após ser escolhido para representar a corporação na China

O governo federal nomeou a delegada Adriana Albuquerque de Vasconcelos como nova superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Ela atuava como superintendente adjunta e substituirá o delegado Antônio de Pádua, que deixa o cargo após ser escolhido para representar a PF na China.

A mudança foi formalizada em portaria publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (14). O documento foi assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Manoel Carlos de Almeida Neto.

Ainda não há data definida para a posse da nova superintendente. O governo também não divulgou informações complementares sobre o currículo e a trajetória profissional da delegada.

Com a nomeação, Adriana Albuquerque se torna a segunda mulher a comandar a PF em Pernambuco. Antes dela, a delegada Carla Patrícia Cintra Barros da Cunha ocupou a função entre dezembro de 2019 e maio de 2021, período marcado por operações de grande visibilidade no Estado.

Missão internacional na China

Antônio de Pádua deixa a chefia da PF em Pernambuco para assumir o posto de primeiro adido policial federal na Embaixada do Brasil em Pequim. Ele foi nomeado pelo presidente Lula em decreto publicado no dia 8 de outubro.

O papel do adido é atuar como assessor da representação diplomática brasileira em temas de polícia judiciária, segurança pública e cooperação internacional. A função prevê interlocução direta com autoridades chinesas e reforça o eixo de colaboração entre os dois países.

De acordo com o decreto presidencial, o adido é proibido de emitir manifestações políticas relacionadas às ações do Itamaraty. O mandato de Pádua vai até 2028, podendo ser prorrogado por mais um ano, a depender de decisão do governo federal.



