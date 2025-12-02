Em Cupira, Lula inaugura barragem e desafia bolsonaristas: "Me digam o que ele fez por Pernambuco"
Em Cupira, presidente desafiou apoiadores de Bolsonaro a citar obras do governo passado no estado e prometeu combate duro às fake news em 2026.
O presidente Lula (PT) aproveitou a inauguração da Barragem Panelas II, em Cupira, no Agreste pernambucano, nesta terça-feira (2), para marcar território na disputa de narrativas contra o bolsonarismo e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Sem citar nominalmente o ex-presidente na maior parte das críticas, mas referindo-se claramente ao "governo passado" e aos "bolsonaristas", Lula lançou um desafio público à oposição em seu reduto eleitoral.
“Eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram alguma obra que o governo passado fez aqui em Pernambuco? Se tiver bolsonarista, por favor, me desafie aqui e venha dizer o que ele fez”, desafiou.
Lula fala em "ano da verdade" e combate às fake news: "Quem mentir vai se lascar"
Deixando de lado a solenidade protocolar, o petista endureceu o discurso contra seu antecessor e convocou seus apoiadores para o que batizou de "ano da verdade", prometendo uma ofensiva contra a desinformação nas redes sociais.
O presidente sinalizou que adotará uma estratégia mais agressiva para contrapor narrativas da oposição nas redes sociais. Para Lula, a disseminação de informações falsas é uma "pouca vergonha".
"É preciso a gente saber que esse ano vai ser o ano da verdade nesse país. Quem mentir vai se lascar. Porque nós vamos provar que ele [Bolsonaro] é mentiroso", afirmou.
O chefe do Executivo argumentou que a falta de obras no Nordeste durante a gestão passada não foi acidental, mas fruto de desconhecimento e desinteresse pela região.
"Os que foram eleitos nem sabiam o que era o Nordeste, nem conheciam o Nordeste", disparou.
Em tom eleitoral, Lula alertou o público para não votarem em candidatos que não conheçam, utilizando da metáfora da "raposa cuidando do galinheiro".
"Quando alguém pede para a gente colocar uma raposa para tomar conta das nossas galinhas, não acreditem. Pelo amor de Deus, não acreditem mesmo se a raposa tiver cara de anjo. Não acreditem, porque ela vai comer as galinhas", afirmou.
O petista reforçou que o eleitor precisa tratar o voto com a mesma seriedade com que escolhe relações pessoais de confiança, como um padrinho para um filho.
"Agora, se você não escolhe um padrinho que você não gosta, por que você escolhe um deputado que você sabe que vai fazer nada por você? Você acha que quando ele chegar em Brasília vai lembrar de você? Vocês acham que os presidentes que governaram esse país conhecem essa cidade? Conhecem o Nordeste? Sabem o que é a fome? Sabem o que é o analfabetismo? Não sabem. Então, se não sabem, não vão cuidar", enfatizou.