Trump diz que teve 'boa conversa' com Lula sobre comércio e sanções contra o Brasil
Presidente dos EUA mostrou disposição em trabalhar com o Brasil e que dará "apoio a iniciativas conjuntas para enfrentar as organizações criminosas"
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que teve uma "boa conversa" com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, 2, ao ser questionado por repórteres em evento da Casa Branca no período da tarde para anunciar doação da Dell ao Trump Accounts.
"Tivemos uma boa conversa. Falamos mais sobre o comércio e sanções econômicas contra o Brasil. Mas, sabem, gosto dele", disse Trump, sem acrescentar detalhes.
Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), a ligação durou 40 minutos e tratou sobre agenda comercial e combate ao crime organizado.
A Secom informou que Lula disse ter sido "positiva" a decisão dos EUA de retirar a sobretaxa de 40% imposta a uma parte dos produtos atingidos pelo tarifaço, como carne, café e frutas. Na conversa, Lula ainda destacou que outros produtos continuam taxados e que "o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações".
"O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior", diz a nota.
De acordo com a Secom, Trump mostrou disposição em trabalhar com o Brasil e disse que dará "todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas".
No dia 20 de novembro, a Casa Branca anunciou a retirada de 238 produtos da lista do tarifaço, entre eles, café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina.
De acordo com o governo Federal, 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ainda permanecem sujeitas às sobretaxas. No início da imposição das tarifas, 36% das vendas brasileiras ao mercado norte-americano estavam submetidas a alíquotas adicionais.
“Os dois presidentes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas”, acrescentou o comunicado da presidência da República.