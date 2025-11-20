fechar
Economia | Notícia

Trump suspende tarifa de 40% sobre carne, café e outros produtos agrícolas do Brasil

Medida é retroativa, o que significa que estarão isentas todas as mercadorias retiradas de armazéns para consumo a partir de 13 de novembro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/11/2025 às 19:32 | Atualizado em 20/11/2025 às 20:11
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ampliou nesta quinta-feira, 20, a lista de isenções da tarifa de 40% para incluir mais produtos agrícolas do Brasil, em meio aos avanços nas negociações entre os dois países. Na prática, a decisão retira a sobretaxa de itens importantes para o setor exportador do País, como o café e a carne bovina.

Na ordem executiva divulgada pela Casa Branca, Trump cita a conversa telefônica que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 3 de outubro, na qual os dois líderes concordaram em abrir as discussões sobre o tarifaço. Desde então, os progressos nas negociações eliminaram a necessidade de tarifar algumas importações agrícolas, de acordo com ele.

A medida é retroativa, o que significa que estarão isentas todas as mercadorias retiradas de armazéns para consumo a partir de 12h01 (horário de Nova York) de 13 de novembro.

"Na medida em que a implementação desta ordem exigir restituição de tarifas cobradas, os reembolsos serão processados de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (U.S. Customs and Border Protection) para tais restituições", diz a ordem.

Leia Também

ASSOCIAÇÃO COMEMORA

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) celebrou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de zerar as tarifas adicionais de 40% sobre a carne produzida no Brasil.

"A reversão reforça a estabilidade do comércio internacional e mantém condições equilibradas para todos os países envolvidos, inclusive para a carne bovina brasileira", afirma a Abiec.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A entidade diz ainda que a medida demonstra a efetividade do diálogo técnico e das negociações

conduzidas pelo governo brasileiro, que contribuíram para um desfecho construtivo e positivo.
"A Abiec seguirá atuando de forma cooperativa para ampliar oportunidades e fortalecer a presença do Brasil nos principais mercados globais", afirma a nota.

 

Leia também

Trump assina lei que obriga divulgação de todos os arquivos do caso Jeffrey Epstein
EUA

Trump assina lei que obriga divulgação de todos os arquivos do caso Jeffrey Epstein
Arquivos de Epstein: Trump indica que vai sancionar lei para revelar documentos
CASO EPSTEIN

Arquivos de Epstein: Trump indica que vai sancionar lei para revelar documentos

Compartilhe

Tags