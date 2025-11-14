EUA retiram tarifas recíprocas de produtos agrícolas. Alívio para exportadores de Petrolina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Trump assinou um decreto isentando de tarifas recíprocas uma lista de produtos agrícolas, incluindo café, carne bovina, frutas tropicais e sucos

Clique aqui e escute a matéria

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (14) que o presidente Donald Trump assinou um decreto isentando de tarifas recíprocas uma lista de produtos agrícolas, incluindo café, carne bovina, frutas tropicais e sucos. A medida, que representa uma revisão parcial do "tarifaço" imposto desde abril, traz alívio imediato aos exportadores brasileiros que vinham perdendo competitividade no mercado americano.

A nova ordem executiva retira a sobretaxa que havia sido imposta a diversos itens, como bananas, laranjas, tomates, cacau, especiarias e carne bovina de alta qualidade. Analistas veem a decisão como um movimento estratégico com motivações eleitorais, buscando conter a pressão inflacionária nos Estados Unidos.

Impacto Positivo no Vale do São Francisco (PE)

Para o Brasil, o alívio nas tarifas é particularmente positivo para cadeias produtivas regionais. No caso das frutas tropicais, a isenção tributária se traduz em um impulso direto para os produtores do Vale do São Francisco, que abrange parte de Pernambuco e Bahia.

O polo do Vale do São Francisco, um dos maiores exportadores de manga e uva de mesa do país, deve retomar a competitividade e aumentar o volume de embarques para os EUA.

Com a redução da alíquota, as frutas brasileiras chegam ao consumidor americano com um preço mais atraente, favorecendo a expansão da presença desses produtos no disputado mercado internacional.

Contexto: Tarifaço e Motivação

O Brasil havia sido atingido por uma tarifa de 10% na leva inicial de sobretaxas.

O recuo americano, embora não signifique a suspensão total das barreiras impostas a outros setores, é focado em bens agrícolas que os EUA não produzem em volume suficiente e cuja alta de preço tem preocupado o consumidor local em ano de eleições presidenciais.

O Ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, celebrou o avanço nas relações bilaterais, permitindo que os EUA voltem a buscar café e carne bovina com preço competitivo no Brasil.

*Com informações do Estadão Conteúdo