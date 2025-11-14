EUA retiram tarifas recíprocas de produtos agrícolas. Alívio para exportadores de Petrolina
Trump assinou um decreto isentando de tarifas recíprocas uma lista de produtos agrícolas, incluindo café, carne bovina, frutas tropicais e sucos
Clique aqui e escute a matéria
A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (14) que o presidente Donald Trump assinou um decreto isentando de tarifas recíprocas uma lista de produtos agrícolas, incluindo café, carne bovina, frutas tropicais e sucos. A medida, que representa uma revisão parcial do "tarifaço" imposto desde abril, traz alívio imediato aos exportadores brasileiros que vinham perdendo competitividade no mercado americano.
A nova ordem executiva retira a sobretaxa que havia sido imposta a diversos itens, como bananas, laranjas, tomates, cacau, especiarias e carne bovina de alta qualidade. Analistas veem a decisão como um movimento estratégico com motivações eleitorais, buscando conter a pressão inflacionária nos Estados Unidos.
Impacto Positivo no Vale do São Francisco (PE)
Para o Brasil, o alívio nas tarifas é particularmente positivo para cadeias produtivas regionais. No caso das frutas tropicais, a isenção tributária se traduz em um impulso direto para os produtores do Vale do São Francisco, que abrange parte de Pernambuco e Bahia.
O polo do Vale do São Francisco, um dos maiores exportadores de manga e uva de mesa do país, deve retomar a competitividade e aumentar o volume de embarques para os EUA.
Com a redução da alíquota, as frutas brasileiras chegam ao consumidor americano com um preço mais atraente, favorecendo a expansão da presença desses produtos no disputado mercado internacional.
Contexto: Tarifaço e Motivação
O Brasil havia sido atingido por uma tarifa de 10% na leva inicial de sobretaxas.
O recuo americano, embora não signifique a suspensão total das barreiras impostas a outros setores, é focado em bens agrícolas que os EUA não produzem em volume suficiente e cuja alta de preço tem preocupado o consumidor local em ano de eleições presidenciais.
O Ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, celebrou o avanço nas relações bilaterais, permitindo que os EUA voltem a buscar café e carne bovina com preço competitivo no Brasil.
*Com informações do Estadão Conteúdo