Notícia

Tarifaço: avaliações e futuro

Por Rádio Jornal Publicado em 12/11/2025 às 12:29 | Atualizado em 12/11/2025 às 12:31
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Tarifas elevadíssimas impostas pelos Estados Unidos às importações de diversos países, incluindo o Brasil começaram em fevereiro deste ano. Essa política comercial marca uma guinada importante no comércio internacional e exige que pensemos em seus efeitos, oportunidades e riscos.

No debate desta quarta-feira (12), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre esse aumento das tarifas comerciais, a reação dos governos e o impactos políticos e mundiais com a medida do presidente norte-americano, Donald Trump.

Participam o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçucar), Renato Cunha, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (FAEPE), Pio Guerra, e o Presidente da Federação da Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso.

