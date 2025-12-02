João Campos afirma que ampliação da Refinaria Abreu e Lima marca "novo ciclo" e diz que história de Pernambuco tem "antes e depois de Lula"
Em evento com Lula e autoridades, prefeito do Recife diz que decisão presidencial de instalar a refinaria em Pernambuco mudou rumo econômico do Estado
Clique aqui e escute a matéria
O prefeito do Recife, João Campos (PSB), destacou nesta terça-feira (2) a importância da ampliação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca, e afirmou que a história econômica de Pernambuco “tem um antes e depois de Lula”.
O evento marca o anúncio de um conjunto de obras da Petrobras, que somam R$ 12 bilhões, e vão dobrar a capacidade de produção da planta de 130 mil para 260 mil barris de derivados de petróleo por dia até 2029.
Em discurso diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da governadora Raquel Lyra (PSD) e de lideranças federais e municipais, João Campos ressaltou que a instalação da Rnest no estado só foi possível porque havia “um nordestino pernambucano na Presidência da República”. A fala faz referência ao período em que Lula comandava o país, quando o empreendimento foi iniciado.
“A história do nosso Estado é uma história antes e depois de Lula. A decisão de fazer a refinaria em Pernambuco, de trazer para cá geração de emprego, renda e oportunidade, é algo que, se não fosse um nordestino pernambucano na Presidência, certamente não teríamos vivido”, afirmou.
O prefeito lembrou que acompanhou ainda na infância os primeiros movimentos de implantação do complexo industrial de Suape, citando obras da refinaria, da petroquímica, dos estaleiros e do polo industrial.
Segundo ele, todas essas estruturas representaram “conquistas que quase se perderam”, num período em que, de acordo com Campos, o país “torcia contra” os investimentos no Nordeste.
“O Brasil passou por um grande risco de perder essas conquistas. E precisou Lula voltar para reafirmar que o Nordeste é parte da solução do Brasil”, disse.
Dimensão econômica
João Campos também exaltou a dimensão econômica da ampliação anunciada pela Petrobras. Ele citou a expectativa de crescimento da capacidade de produção da refinaria e os impactos sobre emprego, renda e desenvolvimento regional.
“Nós vamos para mais de 260 mil barris. Isso significa oportunidade, emprego, renda. O impacto do que é feito aqui chega ao estado inteiro e ao Recife. Tenho certeza de que é só o início da caminhada”, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O prefeito ainda agradeceu à Petrobras e aos trabalhadores da refinaria. “Quero parabenizar todos os trabalhadores da Petrobras pelo que fazem pelo Brasil. A Abreu e Lima é um sucesso do país graças ao trabalho de vocês”, concluiu.
Presenças
A cerimônia conta com a presença dos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão (PT), dos deputados Pedro Campos (PSB), Carlos Veras (PT), Maria Arraes (Solidariedade), Luciano Bivar (União Brasil) e Romero Sales Filho (União), além dos prefeitos Mirella Almeida (Olinda), Mano Medeiros (Jaboatão) e outras lideranças do estado.